La Noche Triste de la Guardia Nacional: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Los vimos retirarse humillados de la presa La Boquilla, en Chihuahua, que resguardaban por órdenes del gobierno federal. Tenían la encomienda de evitar que los campesinos locales cerraran la compuerta y evitaran el pago de cuotas de agua a Estados Unidos, establecidas en un tratado internacional

No lo lograron, pero mataron, ya entrada la noche, a una pareja de manifestantes cuando regresaban a su casa. Su brutalidad dejó cinco huérfanos.

Hablamos de elementos de la Guardia Nacional que, superados en número por alrededor de 3 mil furiosos agricultores armados con palos y piedras, fueron literalmente desalojados de la presa.

En su retirada les gritaban: “a chingar a los narcos, no al pueblo…”, de acuerdo con videos que nos fueron enviados desde Chihuahua.

Pancartas y carteles sostenidos por hombres y mujeres en los videos, también hablaban:

“Ningún proyecto maquiavélico tendrá éxito en el estado grande”, “Ningún gobierno, ningún color”, “hemos vivido sucesos horribles que nos han hecho fuertes…”.

La presa está bajo control de productores y campesinos.

* Los manifestantes se oponen a que les “roben” el agua para entregarla a Estados Unidos. Dicen que si se abren las compuertas, su capacidad quedaría reducida al 35 por ciento.

Están convencidos de que sus cultivos se verían comprometidos si los gringos se llevan el líquido.

Pero, además, sienten como provocación que la GN sea garante del tráfico del líquido.

“¿Por qué no van y atienden la sierra? ¿Por qué no van y atienden el problema de narcotráfico y la violencia en Ciudad Juárez?”, preguntó ayer, en sesión de Congreso local, el diputado panista, Jesús Valenciano.

Más: “aquí mandan a campesinos y agricultores. ¿Por qué contra ellos, señor Presidente, si usted decía que primero los pobres?”.

Valenciano nos adelantó que, en protesta por los hechos, el pleno del Congreso sesionará hoy frente a la sede local del 66 Batallón de Infantería en el estado grande.

* El Presidente no parece muy sensible al problema de la sequía en la región. Detrás de las tensiones y choques por el agua sólo ve intereses políticos y no la sed de los campesinos.

Asegura que exgobernadores alborotaron a la gente, pero no llegaron a la presa.

“Hay una especie de huachicol con el agua. El agua es dominio de la nación, corresponde a la Federación su manejo. Sin embargo, durante mucho tiempo, son los intereses locales los que manejan el agua”, aseveró.

Le tocó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana señalar a “agitadores” de campesinos: los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza.

Mencionó al senador Gustavo Madero, delfín de Javier Corral para sucederlo, como uno de los alborotadores más activos, pero aclaró que no estuvo en la manifestación del martes. El diputado Valenciano sí le reviró: “El huachicoleo lo hace Conagua…”.

* Varios alcaldes de la región sitiaron ayer el 66 Batallón de Infantería, luego de que Jessica Silva y Jaime Torres —así se llaman los fallecidos— fueran perseguidos y atacados por la GN.

Los diputados locales también sesionarán hoy en el mismo lugar.

En un tuit, la Guardia Nacional dice que se trató de repeler una agresión. Asegura que fueron detenidas tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador de arma de fuego.

Pero la policía municipal y la Fiscalía estatal, que llegaron hasta el lugar de los hechos, reportan que no llevaban arma de fuego.

El gobernador Javier Corral instó a la FGR para que, en el ámbito de su competencia, investigue el caso.

“Estos hechos no quedarán impunes. Pondremos todo el empeño de las instituciones en que se haga justicia”.

Los enfrentamientos pudieron haberse evitado. Los inconformes le han pedido a la Conagua, desde octubre del año pasado, que se siente a una mesa de diálogo. Pero ni caso. Hace 30 días el gobernador hizo idéntico llamado “sin éxito”.

Valenciano reviró. No sólo dijo que el huachicoleo de agua no lo realizan los productores, sino la Conagua, y acusó a López Obrador de haber faltado a los tres principios de su gobierno: No robar, no mentir, no traicionar.

