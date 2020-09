La mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y asegura que fue la mejor decisión de su vida (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. Hace un año Kate Cunningham, de 38 años de edad, tomó la decisión de casarse. Un paso que, siendo tan común, tenía una peculiaridad: la mujer se dio el «sí, quiero» con un árbol.

El objetivo de esta joven, residente en Reino Unido, no era otro que llamar la atención sobre una campaña para tratar de salvar el Rimrose Valley Country Park.

Este bosque, que las autoridades pertinentes estaban transformando en un desvío de tres kilómetros para aliviar la congestión del tráfico hacia el puerto de Liverpool, se llenaría de ruido y de contaminación relacionados con el tráfico. Los vecinos de la zona, que denuncian la decisión, aseguran que «arruinarían el parque».

La mujer, que contrajo matrimonio con el árbol en septiembre de 2019, relató que hace unos días celebró una pequeña reunión con amigos para celebrar su primer aniversario de boda.

38 years old Kate Cunningham, in UK, got married to a tree last year.

Today is her one wedding anniversary.

She has called for an annual ‘Marry A Tree Day’ and encouraged more Brits to wed their local shrub.