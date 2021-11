La modelo Cristiane Galera se pide el divorcio tras 90 días casada consigo misma: “Conocí a alguien más especial” (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. La modelo e influencer brasileña, Cristiane Galera, se pidió el divorcio, luego de más de 90 días de matrimonio. Concluye su enlace porque indicó que conoció a alguien especial y aseguró que fue muy feliz mientras duró su matrimonio.

La decisión la tomó porque encontró a alguien que la hizo creer en el amor y también maduró. “Comencé a creer en el amor en el momento en que conocí a alguien más especial. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma (…) Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo”, contó la influencer brasileña. Aunque no ha dado a conocer a la persona que ocasionó que se pidiera el divorcio.



Fue en el 13 de septiembre que se casó consigo misma en una iglesia de Sao Paulo y explicó que su objetivo era inspirar a otras mujeres para exaltar su autoestima.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionará, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”.

Para su boda portó un vestido blanco de corte de sirena, y que tenía la espalda descubierta, usó un collar de diamantes y un brazalete de perlas.

Al estar ella sola en la ceremonia, aseguró que no le dio pena, ya que indicó que acudió a la iglesia con determinación, aunque la gente la miraba esperando que en algún momento llegaría el prometido.

También indicó que fueron las decepciones amorosas las que la impulsaron para seguir adelante. “Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo. Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad”.

El Heraldo de México

