La manzana prohibida de Adán y “Felipe el Pequeño”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Anda desatado Adán Augusto López Hernández. Ya es todo un precandidato en campaña por la presidencia de la República para el 2024, pero el país se quedó sin un secretario de Gobernación que haga la tarea de fomentar la convivencia armónica con los otros poderes y los gobiernos regionales.

En su innecesario recorrido por todo el país dizque para promover la reforma que prolonga la permanencia del Ejército en las calles hasta del 2028 –Morena y aliados controlan 22 congresos locales— ha repartido leña a los opositores. Está convertido en un golpeador.

Ya le tocó a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; Nuevo León, Samuel García –ambos del MC–, al panista de Guanajuato, Diego Sinhué.

Llegó al absurdo de afirmar que los tabasqueños trabajan menos que los regios, porque son “más inteligentes” que los norteños. Una metida de pata para alguien que busca ser el candidato de Morena a la presidencia de México.

Ayer tocó turno al ex presidente Calderón. Llamó al panista “Felipe el Pequeño.” Le dio trato de “traficante de armas” y hasta dijo que hay una investigación internacional en su contra, derivada de la famosa operación “Rápido y Furioso”.

Calderón no tardo en responder. A la rudeza respondió con rudeza:

“Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna “investigación internacional” sobre “tráfico de armas” en mi contra. @adan _augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención de 2 temas:

Lo dos temas mencionados por el ex presidente son: el intento por desaparecer al @INEMexico y las filtraciones de #Guacamayaleaks.

El número dos de la 4T se molestó porque un diputado independiente del Congreso de Michoacán, Oscar Escobar Ledesma, le dijo que no tenía autoridad moral para hablar de seguridad.

Ya encarrerado, citó una intervención del senador Germán Martínez que cuestiona al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval:

“Al Ejército, en estos casi cuatro años, le han ordenado construir un aeropuerto, le han ordenado construir un tren, hacer cuarteles y ellos obedecen, y, como diría el senador Germán Martínez, ¿si a ellos se les ordena liquidar al adversario electoral, lo van a hacer?”.

La reacción de Adán fue de rudeza innecesaria:

“Cada quien tiene los ídolos y los referentes que quiere. Imagínese tener como referente a un fascista senador de la República, por cierto, michoacano.”

“Pero no se le olvide –agregó– esas recetas se las debió haber usted recomendado que la aplicaran a Felipe ‘El Pequeño’ y a otros presidentes de la República, que son los que bañaron de sangre a este país”.

Buscamos un comentario de Germán. Vía WhatsApp nos mandó una foto de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler, acompañada de una definición de lo que es “fascismo”, según Wilkipedia.

“El término “fascismo” proviene del italiano fascio y este, a su vez, del latín fasces (plural de fascis) que alude a los signos de autoridad de los magistrados romanos. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza”.

En una línea nos mandó su conclusión de lo que piensa de Adán Augusto: “No sabe hablar español”.

***

La democracia está en riesgo si el Congreso aprueba la Reforma Electoral. Lo dicen opositores, lo ratifican expertos, lo advierten autoridades electorales.

Hay que evitar que la 4T controle Al INE y al TEPJF, vía la elección de consejeros y magistrados. Pero también que la Cámara de Diputados se integre con 300 pluris y se eliminen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES.)

“Es un tema principalísimo”, nos dice Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado. “El país entero correría un riesgo si se modifica el INE”, puntualiza.

–¿Qué riesgo, por ejemplo? –Preguntamos.

“Si al INE lo cooptan, lo controlan o lo someten, se acaba la posibilidad de que la gente sea la que elija quien debe ser el alcalde, diputado federal, gobernador, presidente de la República. Las decisiones van a ser disfrazadas y como país habremos retrocedido décadas”, advierte.

La gran ventaja es que detener la reforma está en manos de la oposición. Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada en las cámaras para hacer una reforma constitucional.

“Si la oposición no falla, está propuesta no camina”, sintetiza Julen.

La gran duda es la postura del PRI. ¿Qué van a hacer Alito y Moreira? En todos los foros repiten que no aprobarán una propuesta que lastime al INE o al TRIFE, pero ya no es suficiente.

El tricolor perdió credibilidad al dar a Morena los votos que le faltaban para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028. La Reforma de 2019, por la cual se creó la Guardia Nacional, marcaba como límite marzo del 2024, para el regreso de los militares a sus cuarteles ó bases.

“El PRI jamás va a acompañar una reforma electoral que dañe al Instituto Nacional Electoral, que vulnere el Tribunal Federal Electoral”, repitió Alito, en rueda de prensa ofrecida en San Lázaro.

La reforma no fue aprobada el 15 de octubre, como sostenía el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. “No hay minuta, no hay dictamen, no hay ni borrador”, puntualizó Moreira.

