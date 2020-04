La lucha contra COVID-19 es por los que amamos, y hasta “por los pendejos” que no entienden: Alfaro (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llamó “pendejos” a quienes siguen sin hacer caso a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, pese al incremento de decesos en la entidad y a nivel nacional, pero aseguró que no claudicará en su lucha contra el nuevo brote.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario relató cómo recibió la noticia de que cuatro ciudadanos tapatíos habían perdido la batalla ante el nuevo brote, y reflexionó sobre si habría valido la pena o no el esfuerzo hecho hasta ahora.

“Vibró mi teléfono con un mensaje que me llegaba. Pensé en no contestar y hacerlo hasta después de la comida. Pero la verdad, más como reflejo que como un acto de voluntad, leí lo que me acababa de llegar. Era un mensaje del secretario de Salud que me informaba que hoy tuvimos 4 muertos en Jalisco y 19 personas contagiadas por el virus”, narró Alfaro.