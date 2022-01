¡La lista crece! Gobernador de Tabasco da positivo a COVID-19; seguirá labores en aislamiento (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos dio a conocer que resultó positivo a COVID-19 este sábado 15 de enero.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Tabasco compartió un mensaje donde primero pidió a la población que se sigan cuidando por la pandemia.

Asimismo, detalló que resultó positivo a una prueba de COVID-19, pero continuará con sus actividades con las debidas precauciones.

“Les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID-19. Me siento bien, pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento”.