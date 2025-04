La justicia no puede ser rehén de intereses políticos: Heliodoro Díaz Escárraga (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El delegado del CEN del PRI en Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, advirtió con firmeza que la próxima elección de jueces y magistrados representa una amenaza directa a la impartición de justicia en México, al permitir la infiltración de perfiles sin preparación, sin trayectoria judicial e, incluso, con vínculos que comprometen su autonomía y ética profesional. Señaló que, lejos de democratizar el sistema judicial, lo están desmantelando desde sus bases.

Díaz Escárraga lamentó que, según cifras dadas a conocer por el propio senador Gerardo Fernández Noroña, un total de 859 jueces y magistrados declinaron participar en el proceso electoral judicial impulsado este año, lo que evidencia el rechazo técnico y ético que provoca esta reforma entre quienes conocen el sistema desde dentro. Para el delegado priista, esta deserción masiva no puede interpretarse como una “depuración”, como han intentado justificar desde el oficialismo, sino como una señal clara de alarma sobre el rumbo que está tomando el país.

“Estamos viendo cómo la justicia se está dejando en manos de la improvisación, la lealtad partidista y, en muchos casos, de intereses que nada tienen que ver con la legalidad ni con el Estado de derecho. Esta reforma judicial no solo desmantela la autonomía judicial, sino que allana el camino para que el sistema de justicia se convierta en un brazo más del poder político e incluso que los próximos responsables de impartir justicia estén sujetos por sus nexos y compromisos con el narcotráfico ya que incluso morenistas recalcitrantes como el Senador Noroña ha reconocido que en las boletas vienen aspirantes con vínculos al crimen organizado y lo más grave, que falla en el cinismo institucional, es que por una parte el poder legislativo mayoritariamente Morenista, dicen que ellos no fueron responsables de que “colaran” ese tipo de aspirantes y, el INE, dice que no puede depurar dicha lista. La dramática conclusión es que en esta elección de por sí amañada y manipulada la gente votará para que el poder judicial esté sujeto a intereses políticos e incluso al narcotráfico”, sostuvo Díaz Escárraga, con evidente preocupación.

Agregó que la “colonización” del Poder Judicial mediante la imposición de perfiles alineados ideológicamente, y sin las credenciales necesarias, abre la puerta a la parcialidad, la impunidad y la politización de la justicia. “El ciudadano ya no puede confiar en que los jueces actúen conforme a la ley, sino conforme a la línea de quien los puso ahí. Eso es una traición a la democracia y un retroceso institucional gravísimo”, puntualizó.

Desde el PRI, dijo, hay una postura clara e irreductible: se debe preservar la independencia judicial como pilar de la vida democrática. “No vamos a quedarnos callados mientras desmontan los contrapesos, ni permitiremos que la legalidad sea sustituida por lealtades políticas. Cuando la justicia deja de ser neutral, la sociedad entera queda desprotegida”, concluyó.

Díaz Escárraga hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no normalice este retroceso, advirtiendo que debilitar al Poder Judicial es abrirle la puerta al caos. “Y el caos no es inocente, ni democrático, ni justo. Es la antesala del autoritarismo”, remató.

