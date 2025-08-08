La Gran Fuerza de México se exhibe en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. El Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, Irma Bolaños Quijano inauguraron la exposición interactiva La Gran Fuerza de México, que promueve la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá.

Ante representantes de los Poderes de Oaxaca, el Mandatario estatal destacó que la muestra tiene el propósito de que niñas, niños, jóvenes y sus familias conozcan el desempeño del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, pilares de unidad, fortaleza y solidaridad para México.

“La exhibición muestra el rostro humano del Ejército, su compromiso con el pueblo, apoyo en emergencias, participación en programas sociales, educativos y de seguridad, así como cercanía con nuestras comunidades”, indicó Jara Cruz.

La exposición gratuita en la que participan más de 480 elementos con 13 módulos instalados está abierta al público del 8 al 31 de agosto, de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Por su parte, el comandante de la 28ª Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lammel mencionó que esta muestra permite que la sociedad conozca la esencia que inspira a las y los soldados y guardias nacionales, así como los valores y principios que guían su actuación.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar participando activamente en la construcción de la paz, el desarrollo y bienestar del pueblo oaxaqueño”, expresó.

La Gran Fuerza de México se presenta nuevamente en la capital oaxaqueña después de 4 años de ausencia, para que las y los visitantes conozcan de cerca áreas como: paracaidismo militar, fuerzas especiales, industria y educación militar, artillería, caballería, medicina táctica, adiestramiento canino, así como el Plan DN-III-E.

Al final se presenció una exhibición aérea.

