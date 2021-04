La gente está tomando un medicamento antiparasitario para animales para el COVID-19, y es una muy mala idea (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Las personas están tomando dosis peligrosas de un fármaco antiparasitario como tratamiento de COVID-19, aunque no hay pruebas sólidas de que tenga algún beneficio para la enfermedad.

El medicamento, llamado ivermectina, se usa a menudo para tratar o prevenir enfermedades parasitarias en animales, como el gusano del corazón, según la Administración de Alimentos y Medicamentos . En los seres humanos, algunas formas del fármaco se utilizan para tratar los gusanos parásitos y, a veces, se utiliza una versión tópica para tratar los piojos .

Pero recientemente, la información errónea sobre la ivermectina ha llevado a algunas personas a tomar el medicamento para COVID-19, aunque no está aprobado para este uso. La idea de usar ivermectina para COVID-19 surgió el año pasado cuando un estudio de investigadores en Australia encontró que grandes dosis del medicamento mostraron actividad contra el nuevo coronavirus en placas de laboratorio, informó The Washington Post . Pero los estudios en humanos han sido limitados y mostraron resultados mixtos. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América recomienda no usar ivermectina para COVID-19 fuera de los ensayos clínicos.

Algunas personas están tomando formas veterinarias del medicamento porque esas formulaciones son más fáciles de obtener que las recetadas para las personas, según The Washington Post .

Eso puede tener consecuencias peligrosas: las formas veterinarias del medicamento destinadas a animales grandes, como caballos y vacas, vienen en dosis muy grandes que pueden ser altamente tóxicas para los humanos, según la FDA. La agencia dice que ha recibido múltiples informes de personas hospitalizadas después de automedicarse con una forma de ivermectina para caballos.

En los seres humanos, las sobredosis de la droga pueden causar náuseas, vómitos, presión arterial baja, reacciones alérgicas, convulsiones, coma e incluso la muerte, dice la FDA. E incluso dosis más pequeñas del medicamento veterinario pueden presentar riesgos. Eso se debe a que muchos ingredientes inactivos en medicamentos para animales no se han estudiado para su uso en personas, y estos ingredientes inactivos podrían presentar riesgos y afectar la forma en que el medicamento se metaboliza en humanos, dice la FDA.

La investigación sobre la ivermectina continúa, y los Institutos Nacionales de Salud pueden estudiar el medicamento como parte de un ensayo clínico sobre la reutilización de medicamentos más antiguos para tratar COVID-19, según el Post. (Sin embargo, la inclusión de ivermectina en ese ensayo no ha sido confirmada, informó el Post).

Mientras tanto, la FDA advierte que tomar un medicamento para un uso no autorizado puede ser peligroso y que las personas nunca deben tomar medicamentos destinados a animales.

https://www.livescience.com/ivermectin-deworming-drug-covid-19.html?utm_source=twitter.com&utm_content=livescience&utm_campaign=socialflow&utm_medium=social

