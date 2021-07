La fuerte razón por la que la oaxaqueña Patricia Reyes Spíndola no tuvo hijos (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Patricia Reyes Spíndola es una de las personalidades que ha destacado en varias ramas, pues no solo ha brillado como actriz, también tiene una exitosa carrera como directora y productora de cine, teatro y televisión, pero aunque siempre acapara titulares por su talento, su vida privada siempre ha desatado curiosidad entre sus seguidores, esto debido a que es sumamente cuidadosa con su privacidad y debido a que no tiene hijos, poco se sabe de su familia.

La famosa nació en Oaxaca en julio de 1953 y debutó en el cine en 1972 con El señor de Osanto, en ese entonces tenía 19 años y de inmediato encantó a productores, quienes la invitaron a participar en más proyectos, la mayoría de ellos en el Teatro Fru Fru.

Desde ese momento, Patricia Reyes Spíndola no ha parado de trabajar y en muchas ocasiones ha dicho que esta es la razón por la que no quiso convertirse en madre, pues siempre estuvo enfocada en su carrera.

En entrevista para TV Notas, Patricia Reyes Spíndola dijo que desde que era joven decidió no tener hijos, pues nunca se imaginó como madre, incluso no consideró el matrimonio y bromeó con que era algo inútil.

“No, nunca tuve la ilusión de tener un hijo; toda mi familia o mi mamá me decían: ‘Ten un hijo’, y yo les respondía: ‘No, así estoy muy contenta’. Desde chica decía: ‘Yo no voy a tener hijos’. Me regalaban muñecas y las ponía de público; esa parte maternal la cumplo con mis sobrinos y así he sido muy feliz. Y casarme, ¿para qué?, si no quiero tener hijos… a mí me parece más divertido ser ¡la amante!”, expresó al medio antes mencionado.

A pesar de que en ese momento, Patricia Reyes Spíndola hizo bromas sobre el matrimonio y las parejas, en 2020, la famosa sorprendió a todos al revelar que sí tiene pareja sentimental y que tiene mucho tiempo junto a esta persona.

En una charla para YouTube, Patricia Reyes Spídola reveló que a lo largo de su vida ha tenido algunas relaciones sentimentales, una duró siete años, otra de 12 años y la más duradera y actual que ha durado 27 años, pero fiel a su estilo discreto, no ofreció detalles sobre cómo es su vida familiar.

“Siempre he vivido con mis parejas, nunca he estado sola. Desde que tenía 18 años nunca he vivido sola, pero como eso es parte de mi vida privada, prefiero que siga así y no ahondar en ello”, reveló en aquella ocasión.​

​

Compartir