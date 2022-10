La familia de George Floyd demandará a Kanye West por 250 millones de dólares (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. La familia de George Floyd, asesinado durante un arresto policial en mayo de 2020, presentará una demanda por 250 millones de dólares contra el rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, por sus “declaraciones descaradamente falsas” sobre la muerte de su deudo, informa The Variety.

Después que en una entrevista concedida al pódcast Drink Champs asegurara el famoso rapero que esa muerte fue causada por una sobredosis de fentanilo y no por una desmedida fuerza policial, los abogados de los bufetes Witherspoon Law Group y Dixon and Dixon Attorneys at Law publicaron un comunicado en el que confirmaron que están trabajando en la demanda y que ya le enviaron una carta de ‘cese y desistimiento’ a West.

“Roxie Washington, actuando en nombre de su hija menor de edad, la única beneficiaria de la herencia de George Floyd, nos ha contratado en exclusiva […] para presentar una demanda contra Ye West, también conocido como Kanye West, sus socios comerciales y asociados, por acoso, apropiación indebida, difamación e imposición de angustia emocional, por lo cual solicitamos 250 millones de dólares por daños y perjuicios”, reza el comunicado.

Al rapero se le acusa de haber hecho “a sabiendas declaraciones descaradamente falsas sobre la muerte” de Floyd, con el fin de “promocionar sus marcas y aumentar su valor de comercialización y los ingresos”, así como los de “sus socios comerciales y sus asociados”, y de tal manera “beneficiarse de la horrible muerte de Floyd y del trauma de su familia”.

“Los intereses de la niña son prioritarios. La hija de George Floyd está siendo re-traumatizada por los comentarios de Kanye West, que está creando un ambiente inseguro y poco saludable para ella”, afirmó el abogado Nuru Witherspoon, socio de The Witherspoon Law Group.

Floyd fue asesinado por el exoficial Derek Chauvin, condenado luego por dos cargos de homicidio, tras ser detenido bajo la sospecha de utilizar un billete de 20 dólares falso. El asesinato provocó una oleada de protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial en EE.UU.

Aunque un análisis forense confirmó “intoxicación por fentanilo y uso reciente de metanfetamina” por parte de la víctima, Floyd murió como consecuencia de “un paro cardiopulmonar” mientras estaba siendo reducido por un agente que lo inmovilizó y le aplicó “compresión en el cuello”.

RT Español

