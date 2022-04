La escuela filial Pumas Oaxaca gana la Copa Pumas 2022 (20:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. El estadio Olímpico Universitario fue sede de la gran final de la Copa Pumas Interfiliales 2022, los mejores representativos de las categorías sub 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 estrenaron nuevos títulos frente a entrenadores, familiares y amigos.

La grata sorpresa del torneo la dio la escuela filial Pumas Oaxaca categoría sub 18, al derrotar al selectivo de Aguascalientes. De esta manera los futbolistas juveniles pusieron en alto el nombre de Oaxaca al coronarse en el emblemático estadio mundialista.

El profesor Andrés Suárez, agradeció el esfuerzo y la entrega de los futbolistas para ganar el campeonato, de igual forma reconoció el respaldo de los padres de familia por apoyar en cada etapa a sus muchachos, además agradeció el apoyo de la directiva general de la escuela filial Pumas Oaxaca, para tener la oportunidad de competir en este tipo de eventos.

Después de un intenso torneo lleno de garra y energía sobre el terreno de juego, estos son los equipos que se convirtieron en campeones de la Copa Suzuki 2022. En la categoría sub 6, el vencedor fue el equipo de Oceanía, en la sub 8 el título fue para Xalapa, mientras que en la división sub 10, Oceanía obtuvo un nuevo trofeo.

En cuanto a los selectivos sub 12 (oro) fue el momento de triunfar del representativo de Atizapán, en tanto en la sub 12 (azul), la victoria fue para el conjunto de Aguascalientes. La categoría sub 14 y 16 fue dominada por CIFF, finalmente la categoría sub 18 la conquistó la selección de Oaxaca.

Compartir