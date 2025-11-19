La dermatóloga Antares Vásquez le contestó al congresista Carlos Jiménez y este le reviró (18:43 h)

2025/11/18  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. La diputada federal morenista,  Antares Vázquez Alatorre quien nació el 5 de junio de 1964 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, le contestó al senador republicano Carlos A. Jiménez que “Desde el Congreso Mexicano exigimos a los congresistas extranjeros no violentar nuestro orden constitucional y no intervenir en nuestros asuntos internos. Los juicios de valor que emiten, son considerados como burdo injerencismo. Ocúpense de sus asuntos!”
Rep. Carlos A. Gimenez

@RepCarlos
“Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados por el desgobierno de #MORENA en #México por manifestar su descontento con la administración actual. Eso no es democracia. Eso es represión”.
Por supuesto el congresista le reviró a la dermatóloga:
Rep. Carlos A. Gimenez
@RepCarlos
¿Es decir, usted quiere seguir reprimiendo y abusando del pueblo mexicano, y que nadie diga nada? ¿Que el mundo se quede callado ante los desmanes de #MORENA? Pues, está muy equivocada. Le debe dar vergüenza siendo médico y justificando la represión contra jóvenes.
