La democracia está en riesgo ante tanta violencia: Xóchitl Gálvez (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. Tras los asesinatos de 44 candidatos y líderes políticos en lo que va de este proceso electoral, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la democracia de nuestro país se encuentra en riesgo por el aumento de la violencia y el control del crimen organizado en diferentes regiones del territorio nacional.

Durante la conferencia de prensa “Sin Miedo a la Verdad”, la ingeniera mandó su sentido pésame a las familias de los aspirantes muertos y condenó el ataque más reciente contra Joaquín Martínez López, Presidente Municipal de Chahuites, Oaxaca, quien la noche del pasado lunes 18 de marzo fue asesinado a balazos frente a su domicilio.

Ante estos casos, demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asumir su responsabilidad y crear de manera inmediata un mapa de riesgo, así como un protocolo y guía de actuación para garantizar la seguridad de los candidatos.

“Hay que decirlo claramente: hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto. Lo pudimos observar en el video de transportistas de Guerrero, donde queda claro cómo operan estos criminales. Presidente: no puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada”, dijo en su mensaje ante representantes de los medios de comunicación.

Por otra parte, durante la mañana de este martes, Gálvez Ruiz acudió al encuentro “Diálogos por la Democracia”, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde afirmó que ningún país que esté dividido y le apueste al odio va a salir adelante.

En el lugar advirtió que no se puede corregir el rumbo si no se acepta la realidad, por lo que destacó la necesidad de escuchar a todos los sectores y lamentó que su contrincante, Claudia Sheinbaum, no haya acudido a escuchar a jóvenes y empresarios del país.

