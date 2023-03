La democracia de México está en peligro, y todos podríamos pagar el precio: Dallas Morning News (16:00 h)

Dallas, Texas, 1 de marzo. Consejo editorial del @dallasnews se pronuncia acerca del peligro de un retroceso democrático en México que pretende llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia mexicana está amenazada. Las recientes reformas a la agencia que supervisa las elecciones del país obstaculizarán el proceso de votación y señalarán una nueva fase en un patrón preocupante típico de los líderes populistas, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su intento demasiado claro de socavar las instituciones cambiando las reglas para obtener ganancias políticas.

Es por eso que aplaudimos a las decenas de miles de mexicanos que salieron a las calles el fin de semana pasado para defender la integridad del Instituto Nacional Electoral, la única agencia gubernamental que ayudó a poner fin a décadas de gobierno de partido único en México.

Los mexicanos que protestaron el domingo pasado entienden lo que está en juego, y los estadounidenses deberían echar un vistazo más de cerca a nuestro vecino y principal socio comercial económico. Cuando las instituciones caen, también lo hace la rendición de cuentas. En un país donde los cárteles de la droga ya controlan vastas áreas y con 30,000 muertes violentas reportadas en 2022, esto es inaceptable.

La democracia mexicana, como lo demuestran claramente los niveles de violencia, ha estado lejos de ser perfecta con un difícil camino cuesta arriba por delante, pero al subvertir la agencia electoral, la nación está dando pasos atrás. Bajo las nuevas reglas, la autonomía de la agencia se verá disminuida con una capacidad limitada para castigar a los políticos por violar las leyes electorales.

Las reformas también reducirán el número de trabajadores electorales, responsables de supervisar e instalar centros de votación, justo cuando el país se prepara para una nueva campaña presidencial el próximo año.

La reelección no es posible en México y el partido gobernante no tiene los votos para las reformas constitucionales, pero al eliminar las barreras del poder y cambiar las reglas del juego, el presidente mexicano, conocido como AMLO, está acercando al país a los días del gobierno de un solo partido.

“La reforma de AMLO tiene la intención de retroceder 33 años y darle al gobierno una vez más la ventaja sobre las elecciones”, escribió Carlos Heredia, miembro global del Instituto México en el Wilson Center , un grupo de expertos de Washington.

“Podrá instalar (…) su sucesor, el próximo presidente, como un shoo-in”.

Con el grito de guerra “No toques mi voto“, los manifestantes no solo enviaron un mensaje a López Obrador, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que escuchará un desafío a estas reformas en los próximos meses. Esta podría ser una prueba crítica para el alto tribunal, también un blanco frecuente de críticas por parte del presidente, según informó The New York Times.

Aunque fue masiva, es poco probable que la protesta del fin de semana pasado se traduzca en un movimiento político. López Obrador, en parte debido a sus tácticas populistas, sigue siendo popular, mientras que los partidos de oposición, desacreditados por la corrupción y los malos registros de gobernanza, son demasiado débiles para enfrentar a cualquier candidato patrocinado por AMLO.

Pero una cosa está clara, los mexicanos no están dispuestos a ceder sin luchar. Su democracia, aunque imperfecta, es demasiado importante para dejarla ir.”

