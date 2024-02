La Constitución Mexicana de 1917 y ahora sus posibles reformas: Daniel Molina (20:15 h)

REDES SOCIALES, POLITICA Y MAS

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. El día de hoy se celebra la promulgación de la Constitución Mexicana del año de 1917. Este día festivo, es de los más importantes en la historia de nuestro país, por nuestra carta magna.

Y ahora la historia de nuestra constitución podría cambiar, por que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandará sus reformas para realizar los cambios necesarios para dar continuidad a la cuarta transformación.

Todos los cambios estructurales en la ley son importantes, pero seguramente uno que destaca es la Ley de la Industria Eléctrica. Así que ya está anunciado que la propuesta de cambio en el tema energético es dejarla como estaba con ex presidente López Mateos.

Todo aquello que Enrique Peña Nieto abrió a la empresa privada y nuevas tecnologías renovables, podrá tener un regreso a con una propuesta mas nacionalista.

Otro de los temas que causan expectación entre estas propuestas constitucionales, es la reducción de edad para la pensión universal. Actualmente todo mexicano tiene derecho una pensión a partir de los sesenta y cinco años de edad, ahora, la propuesta es reducir la edad a sesenta años para este beneficio. Desde el punto de vista para muchos especialistas en el tema, pareciera más una estrategia de publicidad, con las campañas cercanas.

Así que el día de hoy, llegará el paquete de once iniciativas presidenciales a la Cámara de Diputados.

Sin lugar a dudas, este gobierno y la cuarta transformación continúan su camino. Ahora, por los tiempos políticos, de gobierno y electorales, pareciera que estas reformas no procederán, pero lo que, si es una posibilidad, con este ejercicio legislativo, se permitirá medir fuerzas para el próximo gobierno.

En el senado, continúa el camino legislativo 4t.

Ya están perfilados los candidatos para el senado de la república para la elección 2024, por MORENA.

Sin tener grandes sorpresas, la probabilidad de que Ricardo Monreal Ávila, repita en a la cámara alta, es casi un hecho. Esto quiere, decir, que el zacatecano se convertirá en una “vaca sagrada”, no tan solo por su experiencia política, sino por la cercanía con el actual presidente, pero sobre todo con la pre candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum.

A esto, hay que sumar a Felix Salgado Macedonio, con claro oscuros, pero ya en la lista de la segunda fórmula. También la actual presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, que hasta el momento ha mantenido el orden y así intentará representar nuevamente a Tlaxcala en los trabajos legislativos.

Como refuerzos y muy al estilo del próximo gobierno, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

La mayoría en el senado de la república, podría pintarse nuevamente en color guinda.

Por: Daniel Molina @DanMSocial

