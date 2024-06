La confesión de Calderón a Pepe Aguilar llega a oídos de AMLO: ‘le pegó al avispero’, dice (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. ‘Felipe Calderón le pegó al avispero’, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que llegó a la ‘mañanera’ la confesión del exmandatario al cantante Pepe Aguilar, respecto a la guerra contra el narcotráfico que inició en su sexenio (2006-2012) tardaría 35 años.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que el periodo de la guerra contra el narcotráfico estimado supuestamente por Felipe Calderón “es mucho”, sin embargo, afirmó que “las cosas están cambiando”.

Lo anterior, luego de que el intérprete de Miedo reveló en entrevista para el programa La Saga que tenía una amistad con Calderón y en una ocasión le confesó cuánto tiempo se extendería la campaña que comenzó para combatir el narcotráfico del país.

“Ahí van poco a poco las cosas, el presidente Calderón me decía ’35 años, más o menos”, dijo Pepe Aguilar.

Al respecto, López Obrador comentó que tal vez el exmandatario federal desconocía de lo que trataba la campaña y también no sabía quién era Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública durante su Gobierno, que hoy está preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.

“Yo creo que (Felipe Calderón) no sabía de lo que se trataba, creo que le dio un garrotazo a lo tonto al avispero y ya lo he dicho, a lo mejor no sabía quién era Genaro García Luna, sería muy bueno que él informara sobre García Luna”

Información y foto de: Radioformula

