La Casa Blanca manda a volar solicitud de AMLO: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. Ya hay respuesta a la exigencia del presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos para que deje de dar recursos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Casa Blanca anunció ayer que seguirá el financiamiento de Ong´s extranjeras que se dediquen a combatir la corrupción. En otras palabras, no se suspenderá el fondeo a MCCI.

El anunció que hizo ayer la Casa Blanca no es una respuesta expresa a la nota diplomática del pasado siete de mayo, en la que la cancillería solicitó a Washington se suspenda el fondeo a “grupos opositores” en nuestro país.

El tema va mucho más allá. El gobierno de Joe Biden ha puesto entre sus prioridades la lucha contra la corrupción, no solo en su territorio, sino mas allá de sus fronteras. La elevó a asunto de seguridad nacional.

La declaración de la Casa Blanca cita precisamente un estudio de seguridad nacional que pide una revisión de todas las agencias de Estados Unidos durante 200 días. Ese estudio culminará en un informe y recomendaciones.

“Es un proceso largo que no puede ser visto como una respuesta a directa a la exigencia del Peje que deje de darle dinero a MCCI”, nos dijo el ex canciller Jorge Castañeda.

“Esto –agregó- es algo que seguramente venía desde el principio de la administración y que va a seguir mucho después de lo de la nota diplomática.

“El Peje no da para tanto. No hay que centrarse en eso”, puntualizó.

Y, sin embargo, reconoció que hay una respuesta implícita a López Obrador. La declaración dice que para combatir la corrupción, van a dar dinero a las organizaciones de la sociedad civil que hacen eso.

“En uno de los documentos hay una especie de retrato hablado de MCCI”, puntualizó el ex titular de la SRE.

El propio López Obrador ha subrayado que los estadunidenses no le han contestado. Hay que dar por sentado que no lo harán expresamente.

“Está muy claro que no le van a entregar al Peje la decisión de a quien le dan lana y a quien no. No tienes la fuerza para hacerlo”, destacó Castañeda.

Y más:

“Si la Unión Soviética no pudo y China no puede ¿De donde va a salir México a decir a Estados Unidos ´no le des dinero a este ojete’?.”

***

Ya encarrerados le preguntamos al ex canciller si las acusaciones del presidente a la embajada de Estados Unidos de repartir “frijol con gorgojo” a organizaciones como el MCCI, no torpedea la próxima visita de Kamala Harris.

La vicepresidenta de Estados Unidos llega a México el 7 de junio –un día después de las elecciones— para entrevistarse, al día siguiente, con el presidente de la República.

Castañeda respondió: “En un mundo normal, las reglas escritas y no escritas de antes nos dicen que esas cosas no se hacen. Insisto tú no le dices al gobierno de Estados Unidos a quién le puede repartir dinero y a quién no. No haces eso en primer lugar porque sabes que no tienes la fuerza para hacerlo.

“En segundo lugar porque siempre hay un juego de reciprocidades. Nosotros también damos dinero a distintos grupos e instituciones en Centroamérica y en Estados Unidos.

“Allí está el escándalo de Vázquez Mota con Juntos Podemos. Era lana del gobierno de México que llegaba a distintos grupos de migrantes. La inmensa mayoría de migrantes méxico-americanos en Estados Unidos”, recordó.

***

A propósito de la visita de la número dos de Estados Unidos, Hillary Quam, asesora especial de la vicepresidenta para el hemisferio occidental, declaró ayer:

“México es un socio fundamental para Estados Unidos en una amplia gama de temas, incluido el abordaje de las causas fundamentales de la migración.

“Entonces, mientras esté en el terreno, la vicepresidenta mantendrá una reunión bilateral con el presidente López Obrador, participará en una conversación con mujeres emprendedoras, participará en la mesa de trabajo y saludará y agradecerá al personal de la misión de Estados Unidos en México”.

La visita, pues, no se limitará exclusivamente a temas de migración y desarrollo económico al sur de la frontera de Estados Unidos. Las actividades anunciadas por Quam sí lo revelan.

***

Sabemos que al presidente López Obrador el mundo le tiene sin cuidado. Está concentrado en México. No viaja y apenas lo visitan jefes extranjeros. “La mejor política exterior es la buena política interior”, justifica.

No dimensiona lo que puede significar la imagen de su gobierno en el extranjero. Inversiones, turismo, divisas.

En los últimos días ha habido críticas consecutivas al presidente en los principales diarios y revistas del mundo.

El primero fue el inglés The Economist: El falso mesías. Siguió Le Monde y su crítica al “hiperpresidencialismo.”

El alemán Die Welt habló del “mesianismo cada vez más autocrático” y, por último, la terrible portada, ayer, del Washington Post: “México atormentado por la violencia electoral.”

Deplorable imagen.

FIN

Compartir