La Casa Blanca castiga a diario por “conducta falsa” tras publicar carta a Epstein (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. La Casa Blanca excluyó este lunes al periódico The Wall Street Journal (WSJ) del grupo de periodistas que viajarán a los campos de golf que tiene el Presidente Donald Trump en Escocia, luego de que el diario revelara el contenido de una carta “obscena” que el mandatario habría enviado al fallecido Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la decisión se debe a la “conducta falsa y difamatoria de The Journal no será uno de los trece medios a bordo” del Air Force One.

“Como confirmó la corte de apelaciones, The Wall Street Journal o cualquier otro medio de comunicación no tienen garantizado un acceso especial para cubrir al Presidente Trump en el despacho oval, a bordo del Air Force One y en sus espacios de trabajo privados”, afirmó.

El viernes pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó al WSJ por la publicación de un artículo en el que se hacía referencia a una presunta carta “obscena” que el mandatario habría enviado al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

“Acabamos de presentar una demanda contundente contra todos los involucrados en la publicación del artículo falso, malicioso, difamatorio y de noticias falsas en el inútil periódico The Wall Street Journal. Esta histórica acción legal se presenta contra los supuestos autores de esta difamación, así como contra sus propietarios corporativos y aliados, con Rupert Murdoch y Robert Thomson [¡cualquiera que sea su cargo!] a la cabeza”, anunció el magnate en una publicación en Truth Social.

Trump añadió así al mencionado diario a la lista de medios “que venden e impulsan mentiras repugnantes” al pueblo estadounidense, entre los que se incluyen ya medios y “falsos Premios Pulitzer” como ABC, George Slopadopoulos, CBS y 60 Minutes, y aseveró que “ya no tolerarán las abusivas acciones de los medios de comunicación de noticias falsas”.

La demanda por difamación, presentada por Trump en un tribunal federal para el Distrito Sur de Florida, atañe además a los dos periodistas que escribieron el citado artículo, Khadeeja Safdar y Joseph Palazzolo, según un expediente de dicho tribunal consultado por la cadena CNBC.

De acuerdo con la acusación, Safdar y Palazzolo “escribieron y publicaron conjuntamente un artículo centrado principalmente en el Presidente Trump que armaba falsamente que él había escrito, dibujado y firmado una tarjeta para desearle al difunto –y completamente deshonrado– Jeffrey Epstein un feliz quincuagésimo cumpleaños”.

SinEmbargo

