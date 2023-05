‘La cárcel huele a dolor e injusticia’, afirma Elba Esther Gordillo (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. “La cárcel huele a dolor, injusticia, a falta de derechos”, dice la maestra Elba Esther Gordillo. El periodista Alberto Peláez compartió un adelanto de su programa “En la cama con…” en el que conversó con la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Gordillo salió de prisión en 2018 tras pasar cinco años recluida al ser acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La ex líder sindical del magisterio respondió al periodista sobre el olor que se percibe en prisión. “A dolor, a injusticia, a falta de derecho”, respondió.

El periodista Ciro Gómez Leyva compartió el material de esta entrevista.

En la conversación con Alberto Peláez, la maestra Elba Esther Gordillo habló de la importancia de abordar desde la infancia los problemas de la violencia, porque según la maestra, la cárcel no es la solución.

Para Gordillo, toca al sistema educativo atender estas necesidades y tratar de abordarlo desde la raíz.

¿Por qué no ir al fondo de eso? A lo mejor ellos no tienen toda la solución, pero por eso hay que volver a ver a los niños y a los jóvenes y poner en el área de Educación a gente que entienda esta problemática, no desde el punto de vista ideológico, (sino) humano, desde la esencia de la vida. Sí se lo diría (al gobierno): en eso no está cumpliendo”.