La cara de miedo: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. Ayer vimos en vivo y en directo la cara del miedo, el desconcierto, la estupefacción. La mañanera del llamado “martes negro” se desarrolló en un ambiente de consternación e incredulidad por el asesinato de los cercanos a la jefa de gobierno de la CDMX.

Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor muy cercano, fueron asesinados en Calzada de Tlalpan, pasadas las siete y media de la mañana.

Un solitario sicario se encargó de la ejecución. Huyó a pie, mochila en manos, según reportes.

***

Apenas empezaba la “Mañanera del Pueblo” cuando la noticia llegó a Palacio Nacional. Imágenes que se hicieron virales en redes sociales nos dicen que Omar García Harfuch, presente en el lugar, fue notificado vía celular.

Su lenguaje corporal reflejaba ansiedad de comunicar a la presidenta la fatal noticia.

Habló unos segundos con el general Trevilla, titular de la Defensa, a quien le mostró el celular; gesticuló, se paró a hace una llamada, regresó, volvió a levantarse para avisarle a Sheinbaum.

Los reporteros de la mañanera detectaron movimientos inusuales en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Hay alguna información? Preguntó Gaspar Vela, de Milenio Diario, a la presidenta.

“Sí, estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme se las damos a conocer”, prometió Sheinbaum.

Transcurrido ese tiempo, la presidenta retomó el tema y leyó el comunicado de Clara Brugada, en el que la jefa de gobierno confirmó el asesinato de sus cercanos colaboradores y prometió que no habrá impunidad.

***

La lectura inmediata que se le dio a estos hechos de sangre es que es un mensaje a la jefa de gobierno. ¿De parte de?

Los principales sospechosos son los integrantes de las organizaciones criminales con presencia en la CDMX. No faltó quien nos dijera, en off the record, que es una reacción por el abandono de la política de “abrazos, no balazos.”

La Fiscalía de Justicia capitalina ha identificado siete grupos criminales locales:

La Unión Tepito, La Anti-Unión, Los Rodolfos, los Molina, la Nueva Alianza, Los Catalinos, La Ronda 88. Agregue a los “nacionales” con presencia en la CDMX: CJNG, Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana.

***

Fueron muchas y variadas las reacciones por estos asesinatos de alto impacto, pero la condena fue unánime. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, opinó:

“Hay indicios de que se trata de un crimen de estado. Por lo tanto, se tiene que transparentar quien estuvo detrás del condenable asesinato y cuáles son los motivos.

“Lo que nosotros exigimos es transparencia total, que conforme se esclarezcan los hechos se hagan del conocimiento público.”

–¿Cuáles son los “indicios” para decir que se trata de un “crimen de estado?— preguntamos al panista.

–Son dos fundamentales. El primero es la manera como ocurren los asesinatos. El segundo es que se trata, ni más ni menos, de la secretaria particular, que es normalmente la funcionaria más cercana a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No estamos hablando de un asesinato que tuviera como objetivo robar algo, respondió.

En un mensaje previo, Anaya pidió cierre de filas.

Hablamos también con la senadora emecista Alejandra Barrales, alguna vez aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX.

–¿Crees que escale? Interrogamos.

–Ojalá que no. Creo que ahorita, por desgracia, estamos como en un forcejeo. Se tiene que imponer el estado de derecho. No podemos ceder.

“El mensaje es muy fuerte, pero tenemos que reforzar a nuestras instituciones, tenemos que reforzar el mensaje de no impunidad, porque en gran medida esto pasa porque no hay consecuencias”, puntualizó.

–¿Como opositora qué mensaje le mandas a Clara Brugada?

–Un mensaje de solidaridad. Decirle que no está sola. Que somos muchos los que luchamos y vamos a seguir luchando por la Ciudad; que hay que seguir adelante. No podemos claudicar.

El único mensaje discordante fue el de Gerardo Fernández Noroña. Sobre el asesinato de los cercanos a la jefa de gobierno dijo:

“Me parece que se está yendo (¿) en incremento una campaña de agresión hacia compañeros y compañeras del movimiento, que la derecha ha promovido irresponsablemente.

“Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona”, dijo.

***

Dynamic, el mayor centro de monitoreo e investigación digital en América Latina, hizo un análisis de la conversación pública en redes sociales sobre el homicidio de cercanos a la jefa de gobierno.

El estudio de más de 150 mil conversaciones públicas en Facebook, X, YouTube, Tik Tok e Instagram dice: “El mensaje es muy fuerte, pero tenemos que reforzar a nuestras instituciones, tenemos que reforzar el mensaje de no impunidad”.

El sentimiento predominante es la indignación, 34.8 por ciento de los comentarios; miedo, 30.25 por ciento. El 25.65 por ciento exigen transparencia e información del caso.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir