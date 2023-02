La batalla que Cuauhtémoc no quiso librar: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. La decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de bajarse del Colectivo México, organización plural que busca una nueva visión del país, no deja de ser un revés para los que aspiran a un cambio.

Hablo de los muchos mexicanos que quieren desterrar la autocracia y la polarización, erradicar la imposición. Esos que defienden a la autoridad electoral, y reclaman respeto a la división de poderes y la Constitución.

No entienden que el respetado líder moral haya anunciado que no va a participar más en ese bienvenido esfuerzo, a partir de “consideraciones de carácter político”, que no aclaró en la carta que ayer dio a conocer.

Les llama la atención que Cuauhtémoc haya hecho pública la misiva poco después de que Andrés Manuel López Obrador –a quien le tendió la mano cuando lo necesitó–, declarara que considera al ingeniero su adversario político. Dijo en la mañanera:

“Lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta banqueta está muy angosta, no hay para dónde hacerse.

“Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, dijo el presidente, en su maniquea declaración.

Dijo más: “Los del Colectivo México están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador”.

***

Una de las reacciones más encendidas que provocaron las palabras de AMLO fue la de otro de sus ex compañeros de lucha: Jesús Zambrano, hoy líder nacional del PRD.

“¡No nos hagamos bolas!” pidió Chucho, “el líder político más importante para lograr la transición en este país se llama Cuauhtémoc Cárdenas”.

“Colocarlo como adversario político del presidente porque es congruente con sus decisiones, porque ha hecho una crítica muy severa, junto con otros personajes de la vida nacional, ya es un exceso, es olvidar la historia”.

Cárdenas Solorzano publicó una carta en la que se deslinda del naciente e inclusivo movimiento, que nace de las ideas que el ingeniero plasmó en su libro “Por una democracia progresista”, según la senadora emecista, Patricia Mercado, una de las activas participantes del Colectivo.

Escribió el ingeniero: “En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”.

El ingeniero, 88 años, está en su derecho de tomar las decisiones que considere adecuadas. No quiso librar su última batalla. No por eso es criticable, pero sí es lamentable la decisión de bajarse de un colectivo en lucha por enderezar al país. La oposición a la 4T necesita de su peso moral y de su presencia.

***

Vaya desgarriate que se armó en la plenaria de los senadores del PRI. A eso de las 13 horas, Alito Moreno, presidente del partido, llegó a la plenaria del grupo parlamentario sin avisarle al coordinador, Miguel Osorio Chong, quien no lo incluyó en el programa.

Su mera presencia fue suficiente para que el senador hidalguense abandonara el cónclave y reventara la reunión. Acusó a Alito de llegar de manera abrupta, sin invitación, a la plenaria del grupo parlamentario.

“Se acordó que Alito llegaría después de la seis de la tarde. No cumplió. Faltó a la palabra y se presentó. Lo lamento por mi grupo, lo lamento por mi partido.

“Lamento que en estas circunstancias en las que se debiera trabajar de otra manera, él tenga este tipo de actitudes”, dijo el ex secretario de Gobernación.

En el entorno de Alito dicen que Osorio Chong miente al hablar de un acuerdo que no existió.

“Lo niego rotundamente”, manifestó ante las cámaras el senador Manuel Añorve, leal al presidente del PRI. Dijo que a Alito lo invitó una mayoría de senadores del grupo.

La gente que iba con Moreno Cárdenas asegura que el coordinador Osorio pidió que les bloquearan los elevadores y que mandó llamar a elementos de seguridad para que los vigilaran. Hubo gritos entre asesores de los grupos opuestos. Nos enviaron fotos para apoyar sus dichos.

En la otra plenaria del PRI, la de los diputados se registraron novedades. Cynthia López Castro anunció que se lanza como aspirante del partido a la jefatura de gobierno de la CDMX. “¡No solo va Adrián Rubalcava, yo también la pelearé!”, aseveró.

***

Fuerza por México, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas—partidos sin registro nacional integrados en el Frente Solidario Progresista— anunciaron ayer que van juntos en las elecciones del Estado de México.

Su dirigentes nacionales, Gerardo Islas, Hugo Eric Flores y Fernando Gonzales, harán una consulta en línea para decidir a qué candidato a gobernador apoyarán: La morenista Delfina Gómez; la aliancista Alejandra del Moral, o el emecista Juan Zepeda.

Los líderes partidistas aseguran que unidos representan medio millón de votos en el Estado de México y que pueden hacer la diferencia. Se podrá votar en línea del 18 de Febrero al 18 de Marzo; y tres días después se dará a conocer el resultado.

FIN

