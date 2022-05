La batalla por Oaxaca: Morena, sin competidores (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de mayo. A una semana de la elección del 5 de junio en Oaxaca, los rivales de Salomón Jara no han podido cerrar la ventaja con que inició el candidato de Morena, PT, PVEM y Partido Unidad Popular (PUP), quien ha hecho campaña apoyado en la aceptación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las encuestas le dan al ex senador una ventaja de hasta 32 puntos sobre el segundo lugar, el aspirante del PRI y PRD, Alejandro Avilés Álvarez, ex coordinador de campaña del Gobernador del PRI Alejandro Murat, a quien desde el inicio de la campaña se le acusa de “haber entregado la plaza”, uno de los últimos bastiones del triocolor, no a Morena, sino a López Obrador.

Oaxaca es uno de los estados más visitados por el Presidente con casi 30 ocasiones y en la elección de 2021 su partido ganó 19 de los 25 distritos locales y los 10 distritos federales que estaban en juego. Más de 670 mil votos obtuvo Morena, del total de 1 millón 674. El PRI, en segundo lugar, obtuvo la mitad, 319 mil.

El lema de Jara, ex candidato en 2016 al mismo cargo, ha sido “Primero los pobres” y su promesa: “Traer la Cuarta Transformación a Oaxaca” y desterrar la corrupción.

Probablemente, el principal contendiente del senador será la abstención de los morenistas que se han opuesto a su candidatura, no sólo porque ésta fue impugnada por la morenista Susana Harp, sino por las acusaciones de corrupción y de nexos con el crimen. Una parte de la CNTE se ha deslindado de él y se han manifestado en su contra en mítines, luego de que los acusara del mal estado de la educación en el Estado.

“Yo no saldré a votar pero es evidente el aplastamiento de Salomón. Hasta gente del PRI, sobre todo de Ulises Ruiz, como Beatriz Rodríguez ‘La Titis’ (ex secretaria de Turismo de Ruiz) y la familia Gurrión Matías, lo han apoyado, pero Salomón no es para nada el mejor candidato, porque se le ha ligado a la delincuencia organizada, solo que por lo mismo la gente no dice nada”, dijo una integrante de Morena en Oaxaca.

“En el PRI escogieron a un personaje gris para no hacer sombra a Salomón. AMLO especialmente tiene interés en controlar acá, por el proyecto Transísmico en Tehuantepec”, agregó un columnista oaxaqueño.

Durante la campaña, los rivales de Jara han resucitado la acusación de desvío de más de mil millones de pesos como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedapa), un cargo que ocupó en el Gobierno de Gabino Cué.

En 2020, a pedido del Gobierno estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Antonino Morales Toledo, operador financiero de Jara y entonces Alcalde de San Blas Atempa, por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Morales es hoy uno de los principales impulsores del candidato.

Avilés Álvarez, candidato del PRI y el PRD, en tanto, renunció en 2017 como Secretario de Gobierno de Oaxaca, luego de revelarse que su hijo usó un helicóptero oficial para irse de vacaciones con su familia a Puerto Escondido.

En un Estado en el que, según el Coneval, el 66.4 por ciento de la población vive en pobreza y el 23.3 por ciento en pobreza extrema, las propuestas de los candidatos se han centrado en programas asistencialistas. Jara ha ofrecido “profundizar” los programas federales. Avilés, quien se hace llamar “El Tripe A”, ha prometido la tarjeta “Tripleta” de transferencias para las amas de casa y apoyar a las familias con el pago del 30 por ciento de la luz, internet y el gas, así como atención médica a domicilio. Los otros candidatos son Natividad Díaz, por el PAN; Alejandra Morlán, por Movimiento Ciudadano; Bersahín López, por Partido Nueva Alianza, y los independientes Jesús López y Mauricio Cruz.

Información de:Reforma

