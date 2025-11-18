La Asociación Estatal de Surf trabaja en conjunto con la Federación Mexicana de Surfing (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Con el objetivo de escuchar y proponer nuevas propuestas que ayuden en la mejora del deporte, la asociación de Surf del Estado de Oaxaca ha confirmado su participación en la junta ordinaria de la Federación Mexicana de Surfing, la cual se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.

La asamblea general ordinaria de asociaciones, iniciará sus actividades con la lista de asistencias y verificación del quórum, instalación de la asamblea, enseguida comenzará el informe de actividades del presidente de la Federación Mexicana de Surfing, se conocerá el informe de los estados patrimonial y presupuestal, enseguida se dará paso a la presentación de la propuesta del programa operativo anual 2026, posteriormente será la admisión y exclusión de afiliados, entre otros temas.

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar dos delegados por cada asociación estatal afiliada, ambos, con derecho a voz y voto, siempre y cuando se encuentre al corriente de sus obligaciones normativas y estatuarias con la Federación, para que sean válidas sus participaciones.

Los presidentes de las asociaciones estatales, podrán registrar ante la federación asuntos de interés general para ser tratados en la asamblea, a partir de la presente fecha y hasta el 19 de noviembre a las 13:00 horas. El consejo directivo de la federación mexicana de surfing, analizará y resolverá el asunto propuesto si es idóneo para ser tratado por la asamblea.

La Asociación de Surf del estado de Oaxaca, sigue buscando herramientas y foros que hagan valer las oportunidades y los derechos de los Bodydordears y surfistas de la entidad, muestra de ello, es que recientemente en la playa de Zicatela se llevó acabo cabo la ceremonia de clausura del proyecto Amisurf, la cual convocó a más de 100 instructores de esta disciplina.

