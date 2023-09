‘La amistad, por encima de todo’ (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La virtual coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se reunió con la senadora Beatriz Paredes Rangel en la sede nacional del Revolucionario Institucional, para “refrendar la amistad por encima de cualquier cosa” y coincidieron en lo importante que será rescatar las ideas que plantearon los participantes en los foros.

“Platicamos, ustedes nos conocen, nos llevamos bien. Somos compañeras de escaño, no es una novedad que Xóchitl y yo hablemos. No generen expectativas extraordinarias. Intercambiamos ideas, yo le dije que estaba bien; ella me dijo que está bien, en fin, lo que platican dos personas normales que se conocen y se llevan bien. Estuvimos hablando de diversas cosas”, dijo Beatriz Paredes en entrevista en el Senado.