La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (23:00 h)

– Se Soslaya Renegociar la Deuda Pública Poblana

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Si el gobernador Miguel Barbosa anticipa que escasearán recursos económicos para el ejercicio de su gobierno, y el Gobierno Federal afirma que continuará con su estrategia de austeridad, la fuente de recursos tendría que ser la renegociación de la deuda pública poblana.

Y más cuando trae una serie de complicaciones.

Por ejemplo, el gobernador Miguel Barbosa ha destacado que pasivos contratados por gobiernos anteriores, en deuda reconocida y constituida en fideicomisos, ascienden a casi 50 mil millones de pesos. Cantidad que se eleva pues cuando tomó posesión había señalado que la deuda era de 44 mil millones de pesos. Abunda también que el Gobierno tiene que pagar millones de pesos en altos intereses mes con mes, solo para liquidar obras suntuosas y cubrir una lista de fideicomisos.

También advirtió que la recaudación fiscal en Puebla, se perderá entre los 4 y 9 mil millones de pesos, dependiendo de la magnitud del daño que deje el Covid 19.

Lo único favorable, es que en el Poder Ejecutivo a su cargo, no contempla ninguna expectativa para adquirir nueva deuda.

Sin embargo, el panorama se ensombrece más porque en el Gobierno Federal se cayó la recaudación fiscal, cuyo hoyo se estima en 400 mil millones de pesos. Eso indica que habrá menos participaciones para los estados. Parecía todo, pero no, el Presidente AMLO anunció revisión estructural del Instituto Nacional Electoral –INE- para saber cuánto cuesta y si puede garantizar elecciones limpias y libres. Semblantear al INE ahora, es pulsar opciones para reducirle presupuesto. Con ello habría menos dinero para partidos políticos para el año electoral 2021. Y quiérase o no, estarían moviendo esos recursos económicos que tal vez no tendrán.

En estas circunstancias, es donde entra en escena la renegociación de la deuda pública poblana, porque de lograrse disminución tanto en su monto como en sus altos intereses, se tendría menos presión para los pasivos comprometidos de los que se queja Miguel Barbosa, porque le succionan recursos.

Antes del Covid 19, se esperaba que el Gobierno Estatal diera pasos decisivos para renegociar la deuda, pero como parece ser que se diluye el tema, la coyuntura es propicia para que la deuda, no siga siendo la pesada losa para ésta y futuras administraciones estatales.

De otra forma solo habrá lamentaciones de que el trabajo de los poblanos, traducido en impuestos, se esfume en pagar altos intereses mes con mes y pasivos contraídos por gobiernos anteriores.

M E M O R A N D U M

PALIATIVOS

En cuanto pase la contingencia sanitaria, pronto se darán cuenta en los tres niveles de gobierno, que el problema del desempleo reclama una cirugía mayor. Nada de paliativos que no ayudarán a que la fuerza laboral pueda tener ingresos.

El diputado federal Mario Delgado, presentó iniciativa al Congreso para que los trabajadores que pierdan su empleo durante el Covid 19, puedan retirar recursos de sus cuentas de Administradoras de Fondos para el Retiro.

O Delgado es un iluso legislador, o de plano quiere perjudicar a la clase trabajadora, porque usar los Fondos de Retiro como seguro de desempleo, en menos de lo que se las platico, los trabajadores llegarían a vaciar sus cuentas. Y no les quedará nada, para cuando llegue el momento de retirarse de la vida productiva.

JUNIO –SEPTIEMBRE

En los últimos quinquenios, los meses de junio y septiembre se han significado porque en ellos, regularmente, se registran sismos que afectan al territorio mexicano: Los de mayor intensidad con más de 7 grados en escala de Ritcher -como el de ayer martes 23 de junio que zarandeó también a Puebla- han dejado huella en el Centro y Sureste del país.

Con que ya lo sabe, carísimo lector.

joma61@hotmail.com

