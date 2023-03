La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (22:00 h)

– Échenle la mano a la economía informal

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Si a nivel Puebla estremece que de 2 millones 932 mil 305 trabajadores en activo durante el 2022, más de 2 millones laboraron en la economía informal (71.2 %), preocupa más que a nivel nacional la informalidad ronde el 57.7 %, porque eso nos dice que más de la mitad de quienes trabajan están dentro de la economía informal.

El drama que provoca esta economía subterránea, también con datos del INEGI, significa que esa fuerza de trabajo percibe bajos salarios, tiene poca estabilidad laboral, no cuenta con seguridad social, no se protegen sus derechos y tampoco paga impuestos.

Por cierto que mucho se ha cuestionado que la economía informal no paga impuestos y que le roba ingresos a las arcas públicas, pero la mayor desgracia es para el trabajador, porque además de no tener perspectivas para acceder a prestaciones sociales, le va peor todavía, porque en cualquier momento pierde su trabajo.

Con ello está bastante claro que las peripecias del trabajador, son el resultado de la empresa que está atrapada en la informalidad económica, pues no tiene los soportes necesarios para asegurar ingresos por ventas o servicios, siempre está bajo el acecho de los sabuesos del Fisco y está lejos del financiamiento por la vía del crédito. El efecto final entonces, es que sus trabajadores están fuera de la seguridad social.

Ahora bien, dicho todo esto a grandes rasgos, se advierte que la economía informal se sustenta de empresas y trabajadores que tienen ocupación y mueven a la mitad de la economía en el país, pero lamentablemente, las empresas no cuentan con bases que les ayuden a mejorar su productividad y ofrecer las prestaciones elementales a sus trabajadores.

Ante un panorama triste con empresas y trabajadores en esas condiciones, si al menos el aparato gubernamental dejara de atosigar a las empresas con leyes y reglamentos, tendrían oportunidad de fincar su fortalecimiento. Y de la misma manera, que también al trabajador se le ayude con la seguridad social, incluyendo atención médica para su familia.

Las empresas y trabajadores informales, ya han resistido mucho en ese estancamiento económico que no los deja despegar, y si no les echan la mano, no sabemos cuánto más podrán soportar, porque desafortunadamente, la economía informal que trae de la mano a la pobreza, sigue creciendo.

M E M O R A N D U M

MULTAS

En esta Agenda hace poco decíamos, que los espectaculares aunque costosos llegaron para quedarse. Esa monumental propaganda, es usada “fuera de la ley” por políticos aspirantes a puestos de elección.

Lo que no advertimos es que ahora serán mucho más costosos. El Gobernador de Puebla señaló que los infractores, además de pagar el retiro del espectacular que tiene un costo de entre los 80 y 100 mil pesos, deberán pagar una multa que alcanzaría un millón 800 mil pesos.

¡Oh no qué desperdicio de dinero! El mismo Gobernador señala que esos 80 mil pudieran servir para otro tipo de necesidad.

Pues lo mismo creemos que ocurre, con los cientos de millones de pesos que pagan de intereses los poblanos por el “servicio de la deuda” pública que dejaron Gobiernos Estatales pasados.

COVID-19

Con la frase de:”Escribir desde el dolor para encontrar la paz y la esperanza”, que cita el Secretario de Cultura Sergio de la Luz Vergara Berdejo, en la presentación del libro “Cartas de la Esperanza Covid-19”, anticipa la evidencia de que las autoras vivieron el flagelo de la pandemia. Ellas son integrantes de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, que preside Julia Leticia García Polo.

