La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (21:00 h)

Parque Industrial Enmarcaría 54 Aniversario del Club de Empresarios

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Si en semanas más trasciende que en Puebla habrá inversión extranjera para producir vacunas, si surge un nuevo parque industrial; que habrá estímulos fiscales para empresarios que casi truenan en la pandemia, o se expone un proyecto que estremezca a la economía poblana, sin duda, se enmarcaría el 54 Aniversario del Club de Empresarios de Puebla.

Por supuesto, un nuevo parque industrial sería ideal.

Es más, ése nuevo parque tendría que ser con empresas súper inteligentes. Que sea derroche de tecnología. ¿Y por qué no? podría ser un parque industrial especializado en tecnología.

No cuenta que se rehabiliten los casi 20 parques industriales existentes. Se han descuidado tanto, que “echarles la mano” sería lo mínimo que se les hiciera.

El que se atravesara el Covid 19 por alrededor de dos años, no quiere decir que Puebla perdiera esperanzas de que se construyan obras públicas y privadas. No significa que no se emprendan proyectos de gran envergadura promovidos por el capital poblano, junto con gobiernos municipales y estatales.

Sin embargo, no hay.

Y aquí encaja todo lo que pueda surgir en la Angeló polis y en los municipios, más cuando en varios de ellos y con harto jaloneo –como en la rama minera- apenas arañan posibles soluciones a sus problemas. Así no pueden ocuparse de obras y menos de proyectos que les traerían mayor beneficio, como la creación de empleo.

En este momento la región poblana está recobrando ansias de progreso y bienestar. La atención ya no es tanta a ¿Cuántos proyectos empresariales se cancelaron por la pandemia? O ¿Cuántos de sus protagonistas fallecieron? Se olvida que el poco o mucho dinero que había, se destinó a la salud de la familia, antes que invertir en construir, materia prima, expansión de la empresa o iniciar nueva fuente de empleo.

Pero el empresario se amilana porque no llega dinero fresco, la planta productiva no se mueve como quisiera y transita por la sobrevivencia.

En ese entorno queda la confianza de que algo bueno puede ocurrir, algo puede surgir con la gente clave que visita a Puebla y al Gobernador Miguel Barbosa. En las últimas semanas, estuvieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso se dice que vendrá en mayo, También vino Cuauhtémoc Cárdenas al que mucho le aprendió el gobernador Barbosa, y bueno, arribó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Si se reservaron acuerdos, decíamos al principio, en semanas más los vamos a conocer. Y esperamos que en verdad beneficien a la economía.

Ah, pero si el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con el Club de Empresarios de Puebla, además de citar la conveniencia de la inversión extranjera, nos anima pensar que también acordaran algo así como crear un nuevo parque industrial, que insistimos, sería un digno marco para celebrar el 54 Aniversario de este Club, que en cinco décadas, varias generaciones de empresarios poblanos ya hicieron historia.

M E M O R A N D U M

78 % DE VENTAS

Hace 20 años, cuando el Club de Empresarios de Puebla cumplía 34 años, con 255 empresas afiliadas, representaba el 78 % de las ventas y el 63 % de los empleos en toda la entidad.

Ahora que llega a su 54 Aniversario, nos permitimos evocar palabras de uno de sus ex presidentes: José Luis Castillo Díaz (qepd):

“…Nuestra actividad tiene dos mediciones implacables, frías y que no se perdonan. Los exactos números de un balance y nuestra conciencia. Los números reflejan lo bien o lo mal de nuestra actuación. Nuestra conciencia nos dice si hicimos todo lo que pudimos y todo lo que debimos.

En esta actividad se pagan omisiones y se cobran excesos … conocemos las fuerzas que la dominan; oferta, demanda, eficiencia, competencia … no se es empresario por horas…

joma61@hotmail.com

Compartir