La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (11:00 h)

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Si ya se alistan airosos diputados que llegarán al Congreso de Puebla por la vía plurinominal, nos preguntamos cuántos plurinominales sumarán de los 32 Congresos del país, más los que cobran en el Congreso de la Unión.

Y si hablamos de las famosas curules plurinominales, es porque llegaron para quedarse. En trienios y sexenios prometen desaparecerlos por la sangría económica que representa al Erario Público, pero la verdad, es que los tienen vigentes porque les sirven para beneficiar a hijos, entenados, nueras y demás.

Pero como ahora se tiene desempleo creciente, y la urgencia es crear empleos, la opción que se vislumbra es crear “empleos plurinominales”, para que los desempleados no imploren empleo.

El propósito es asegurar que los trabajadores que pierdan su empleo, puedan contar con una segunda opción que les permita conservar una ocupación y también mejorar sus ingresos.

Una propuesta de esta naturaleza, no hubiera surgido de no ser por la referencia que estima la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano –AMECH- que de los miles de puestos de trabajo formales, que se perdieron en la Pandemia, en cinco meses del presente año apenas se crearon 539 empleos. Subraya que aquí en Puebla no se están contratando empleos formales.

A ese paso la recuperación del empleo será lenta.

A nivel país el INEGI se muestra optimista porque según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –Enoem- se incorporaron a la población ocupada cerca de 12 millones 300 mil empleos, luego de que se perdieran casi 13 millones en la Pandemia. Eso representa recuperación del 95 %. Pero el optimismo se desvanece porque de ellos 81 % (10 millones) son empleos informales. Solo 19 % son formales.

Usted lo ha notado carísimo lector, en este espacio insistimos mucho en que tanto el Sector Público como el Privado, suelten la inversión generadora de empleo, para que junto con nuevas empresas se reactive la economía.

Es evidente que la inversión y la creación de empleos, van de la mano para mantener en activo a la economía. Y la estrategia florece cuando Gobiernos e Iniciativa Privada se entienden a la perfección y destraban el dinero destinado a la inversión.

En esta tesitura, cabe precisar que la tarea de crear empleos plurinominales, por supuesto, se la dejamos a los Congresos a cuyos diputados les tendrían que ayudar sus partidos políticos, pues así como crearon diputaciones y senadurías plurinominales, y les ha funcionado, de la misma manera se deberán poner de acuerdo para crear empleos plurinominales.

Más ahora que la creación de empleos es una gran necesidad.

M E M O R A N D U M

EN ACTIVO

Por la afinidad que se aprecia en los tres niveles de Gobierno, la llamada Tercera Ola de la Pandemia no llegará al confinamiento, ni a suspensión de actividades en diversos segmentos de la actividad económica.

El propósito es evitar mayor deterioro esencialmente a los renglones comercial, producción y de servicios.

Sin embargo es menester no perder de vista, que en la trinchera donde estemos, tengamos la prudencia y el acierto de comportarnos a la altura de las circunstancias. Ahí cuenta observar el protocolo de seguridad miles de veces repetido, para protegernos y proteger a los demás.

Todavía no termina el triste suceso Covid19.

COOPERACION

Si interesa el dato a presidentes municipales que entrarán en funciones en octubre próximo, tomen nota.

La entusiasta participación de empresarios al proyecto de reactivación económica en la ciudad de México, que presentó su gobernadora Claudia Sheinbaum, es que para empezar, van 1,500 millones de pesos para construir más de mil viviendas en el Centro Histórico; impulso al turismo, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y más inversión en movilidad e infraestructura social y cultural.

¿Alguien daría más?

