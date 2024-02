La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:00 h)

CCE Prefirió Permuta de Predios al Desarrollo Económico

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Los empresarios de Puebla, bien podrían emprender nuevos negocios con un nuevo parque industrial. Pero lejos de ello, en la oportunidad de hacerlo, el Consejo Coordinador Empresarial prefirió la permuta de predios con el Gobierno del Estado.

Y no es que el Gobierno le ofreciera un parque industrial, sino que perdió la oportunidad de desarrollar un plan de trabajo conjunto que diera base a nuevo polo de desarrollo económico.

Cerrar oportunidades de negocios, por darle solución al problema de un predio que se hacía talco al paso de los sexenios, deja en claro que el CCE ve su conveniencia, pero ignora el beneficio que podría brindar a los empresarios que asocia.

Lo anterior se desprende por la permuta que realizó el CCE con el Gobierno del Estado, de un predio en la Avenida Cúmulo de Virgo por un terreno ubicado en Ciudad Judicial. En consecuencia el Gobierno Estatal informó que el inmueble albergará oficinas de la Secretaria de Planeación y Finanzas, porque su edificio se encuentra deteriorado.

Por su parte el CCE, se libra del proyecto que no tuvo sustento para tener un edificio que daría cabida a sus organismos. El terreno de 2 hectáreas vino a menos. Le fue donado por el ex Gobernador Melquiades Morales; otro ex Gobernador Rafael Moreno Valle les quitó una porción y luego otro ex Gobernador más, Miguel Barbosa Huerta, les retiró otro tanto. Con lo que se quedó, tropezó para la construcción pues hubo penurias para el financiamiento y luego le quedó mal una constructora.

Ya vendrá otro plan con el terreno permutado.

En el apunte que hacemos, se aprecia que este tipo de negociaciones se dan porque las cosas caminan bien entre ambos sectores. Se entienden. Se ven buenas intenciones porque ambas partes le dan solución a sus pendientes.

Sin embargo tampoco se puede soslayar que con una veintena de parques industriales creados a medias, sin infraestructura, sin mantenimiento y sin atractivos para la inversión y creación de nuevas empresas, se reclamarían al menos tres parques industriales.

Éstos traerían nuevos vientos de inversión, empleo y progreso en las próximas décadas.

De modo que bien podía esperar algún tiempo más el anhelado edificio empresarial (tienen el de Reforma 2704) pero la búsqueda de nuevos polos de desarrollo para Puebla que además capten inversión mundial, son prioridad desde hace mucho.

Pero como es evidente, que para crear e impulsar nuevos polos desarrollo se requiere del trabajo armónico de ambos sectores, el CCE dejó ir la oportunidad para revitalizar la economía.

Además se ve con claridad que un acuerdo a ese nivel, refrendaría que en Puebla como no ocurre en otros estados del país, hay nueva y buena relación entre empresarios y Gobierno del Estado.

M E M O R A N D U M

PUEBLA 500

El agradecimiento que comerciantes, vecinos y colonos del Barrio de Santiago le hicieron al Grupo Puebla 500 y a su presidente Polo de Lara, por su apoyo en lograr que el Ayuntamiento suspendiera su proyecto de peatonalizar la 21 Sur, de la 9 a la 13 Poniente, se convierte en llamada de alerta por la fiebre de peatonalizar calles, sobre todo en zonas donde funcionan universidades con necesidades de expansión.

En el caso de la 21 Sur es evidente, es tanta la actividad que despliega la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que entre las soluciones inmediatas es suprimir el tránsito vehicular y peatonalizar la calle. Además con tantos predios que ha ido adquiriendo esa universidad, prácticamente el barrio de Santiago es suyo.

La alerta es porque eso mismo está ocurriendo en los últimos años en la colonia El Cerrito, con la Universidad del Valle de Puebla.

¿Habrá otras?

joma61@hotmail.com

