La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (09:00 h)

-Se Calientan Curules para Empresarios

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. Por muchos sexenios y obviamente cuando el PRI partía el queso en cuestiones electorales, los empresarios tuvieron participación en la política. Desde luego que se les dio entrada, aunque no tanta como ellos hubieran querido.

De hecho aquí en la entidad poblana, se fue haciendo una considerable lista donde los empresarios figuraron como regidores, presidentes municipales, diputados locales y federales, hasta senadores, con la advertencia no escrita, de que la gubernatura les estaría vetada, cosa que no ocurrió en otras entidades como en Sonora donde llegó a ser gobernador un ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial Eduardo Bours Casteló.

Ahora bien, hay buenas noticias para los empresarios, o al menos eso es lo que se vislumbra con el “Movimiento por el Rescate de México”, que se armó para las candidaturas independientes a puestos de elección. Este Movimiento fue despepitado en Factor Radio con Polo de Lara, por el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruíz.

Él expuso que la puerta no solo estará abierta para empresarios, sino también para profesionistas, obviamente políticos incluyendo a los que nunca dejaron pasar en los partidos tradicionales, y bueno, los mexicanos que estén dispuestos a trabajar en equipo para resolver los problemas que se le escapan de las manos al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Esa problemática, se deja sentir en la Inseguridad, Economía, Salud y Desarrollo Social.

Con ello y en la planta productiva, ya se empiezan a calentar las curules que ocuparán los empresarios. Muchos desempolvarán sus proyectos políticos por los que una vez palpitaron, pero que echaron al baúl de los pendientes porque al “cuarto para las doce” les dijeron que sus perfiles no encajaban.

Y por si ello no bastara, todavía se les recriminó que soñaban entrar a la política para tener el poder político, además del económico.

El trabajo político no es fácil pero tampoco imposible, dedujo Ulises Ruiz, y como la coyuntura económica y de seguridad, le pega directamente al sector empresarial para mantener en activo a las fuentes de empleo, para las candidaturas independientes, ya se preparan estrategias que cambiarán hasta las formas de hacer campañas políticas.

Semana a semana las campañas políticas se aproximan, y el que se anticipe cómo viene la lucha electoral a través de las candidaturas independientes, no dudamos, que de parte de los empresarios poblanos, se adelanta también que habrá alguna que otra sorpresa.

Más, cuando algunos de ellos, ya probaron a qué sabe el pastel en los puestos de elección popular.

M E M O R A N D U M

MÁS CAROS

La falta de financiamiento accesible, se vuelve a presentar como el punto de apoyo clave, para los empresarios que no consiguen enderezar sus fuentes de empleo.

Esa estimación que hace Daniel Becker presidente de la Asociación de Bancos de México –ABM-, de que se encarecerán los créditos como consecuencia del incremento a la tasa de interés como medida antiinflacionaria, pondrá en serios aprietos a la planta productiva en lo que resta del año.

Es decir, en el segundo semestre, los empresarios estarán limitando sus decisiones en el financiamiento que necesiten, para que sus empresas se mantengan a flote.

Podría animarlos a contraer créditos caros (si lo requieren al corto plazo) el hecho de que la economía se está reactivando después del revés que les dejó la pandemia, pero la pregunta es ¿los dejarán solos?

joma61@hotmail.com

