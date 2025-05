La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (09:00 h)

Algo Bueno se Avizora para Transformar la Migración

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. ¿Será que las empresas recibirán incentivos fiscales, para crear empleos que detengan la emigración de mexicanas y mexicanos? ¿Será que habrá estrategias que contrarresten las duras políticas migratorias que impone el Presidente de Estados Unidos Donald Trump?

La respuesta a cualquiera de las interrogantes, siempre será bienvenida. Y más si se desprende de la anhelada visita que realice a nuestro país el Papa León XIV, luego de que días atrás la Secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, le entregara la invitación firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa circunstancia, queda esperar que Su Santidad decida la fecha en que vendrá.

Sin embargo se muestra que la acción generada por el Gobierno Mexicano es de un acierto revelador, pues el Papa León se identifica plenamente con la causa migrante, en especial, en lo referente al respeto de su dignidad humana.

Por lo anterior, no es difícil advertir que algo bueno se espera para transformar los problemas que giran en torno a la migración. Tenemos que a través del tiempo, entre México y Estados Unidos solo han cambiado presidentes en ambos países, y han cambiado políticas en pro y en contra de ella, pero al final, se vuelve a la misma problemática donde no se tienen soluciones perdurables en bien de ambas naciones.

Por parte de México, no puede evitar que emigre nuestra gente a buscar trabajo. A buscar mejores medios de vida para sus familias. En tanto que Estados Unidos, aunque antaño propició la inmigración porque necesitaba brazos para la cosecha agrícola, ahora le aplica un exagerado rechazo, o la abierta expulsión de inmigrantes dispuesta por Donald Trump.

Apenas el último viernes la Presidenta Sheinbaum celebró que el Congreso Estadunidense no dejara pasar el cobro del 5 % a las remesas. Sin embargo recomendó estar pendientes porque la propuesta está latente.

Y hay razón de sobra, porque no solo es ese porcentaje, también están las deportaciones forzadas, la auto deportación con vuelos gratuitos y 1,000 dólares en tarjeta, que de no aceptar, son amenazados con cárcel, embargo y confiscación de sus bienes y salarios. Bueno, el colmo es que por correo electrónico que les envía el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, les pide que abandonen el país de inmediato, porque si no lo hacen, quedan sujetos a enjuiciamientos penales, multas civiles y sanciones legales que dicte el Gobierno estadounidense.

Se tiene que subrayar ahora, que el problema migratorio registra en su historia un momento crítico. Y por ello se espera que algo bueno lo transforme. Le cambie el rostro, más cuando Estados Unidos cada día inventa mañas para echar a los inmigrantes.

M E M O R A N D U M

CENTRAL DE ABASTOS DEL SUR

Los proyectos de El Metro –no importa que sea a décadas de su planteamiento inicial-, la Central de Abastos del Sur, Parques Industriales, Mejora de Carreteras, Desarrollo Textil, Temporadas Gastronómicas, entre otros, son vitales para la pujanza económica que necesita Puebla.

Pero con que se emprenda un tercio, de la decena de proyectos que le fue presentada al gobernador Alejandro Armenta por el Consejo Coordinador Empresarial en pleno, se podrá decir que es por amor a Puebla.

Las propuestas fueron incluidas en la “Agenda Empresarial para la Inversión y Desarrollo Económico”, y persiguen impulsar la productividad y el empleo.

