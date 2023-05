La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (08:15 h)

¿En Serio los Empresarios Exigen Trabajo al 100 %?

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. Por supuesto que no se esperaba, pero los empresarios poblanos ya dieron el campanazo, y piden la renuncia de los funcionarios públicos que aspiren a puestos de elección popular en el 2024.

Lo que señala Rubén Furlong como presidente de la Coparmex Puebla- es ciertamente lo que ahora ocurre. Los funcionarios que se promueven en la política, se distraen de sus funciones en las dependencias a su cargo.

Por ello les pide su renuncia y que se dediquen a su campaña, o que se mantengan en sus puestos trabajando al 100 %, pues de lo contrario se afecta al desarrollo y crecimiento económico del estado.

El señalamiento de Furlong fue secundado por el presidente del Consejo de Organismos Empresariales –COE- César Bonilla Yunes, quien aprovechó tocar un punto que deben observar los empresarios: Que analicen perfiles de los aspirantes, pues se trata de que trabajen para que Puebla sea líder en desarrollo económico.

Lo que también es cierto, es que mientras los aspirantes a puestos de elección no tengan la certeza de que serán nominados como candidatos, no solo pondrán oídos sordos a la petición empresarial, sino que menos les apurará su renuncia.

Lo que seguirá ocurriendo entonces, es que los aspirantes a nuevos puestos públicos, le harán eco a una historia que se repite cada trienio y sexenio, y que desafortunadamente para las empresas, en esta ocasión se prolongará más tiempo, por el adelanto que se le imprimió al proceso electoral del 2024.

Eso indica visto desde mi torre de marfil, que la demanda de los empresarios no tiene el peso ni la presión suficiente para que atraigan la atención de los susodichos, que son muchos y que no tardarán en agregarse otros más.

O sea, mientras los empresarios no encuentren la forma de darle el valor que merece su petición, e incluso convertirla en exigencia, no podrán cambiar el transcurrir de la historia que se viene repitiendo desde décadas atrás, y que ahora no será la excepción.

Por eso como apuntamos al inicio de este comentario, ésta petición empresarial no se esperaba, porque en todo movimiento político que se presenta, la tortuga burocrática no se inmuta ni se acongoja, simplemente se mueve a los tiempos que le marca la clase política, interesada más en los procesos electorales, que en el trabajo generador de empleo de la planta empresarial.

M E M O R A N D U M

VERDURAS

En su compromiso de vinculación con la sociedad, Granjas Carroll de México invirtió, acondicionó y preparó el terreno de cinco mil metros cuadrados, la siembra y trasplantes, colocación de la cintilla de goteo, mangueras y conectores para sistema de riego, uso de fertilizante y plántulas. Con ello, alumnos y profesores del Bachillerato Digital 121 en la comunidad José María Morelos (Tlachichuca) sembraron tomate, cebolla, lechuga, rábano, alfafa, cilantro y calabazas.

Desde luego que le creeríamos, si alguien nos dijera que entre esos muchachos habría futuros agricultores que eleven la producción de granos y verduras. Y también, que muestren amor a la tierra y al cultivo de alimentos a las futuras generaciones.

Buena siembra GCM.

BANAMEX

Por decisión de su dueño Citigroup, en 2025 se intentará vender a Banamex en una Oferta Pública Inicial –OPI- a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Nada de nada para magnates mexicanos que intentaron la compra, incluido el Gobierno de la 4T.

Si en ese año toman la decisión final otros personajes, cuál será la suerte de este banco, del que se abrigó el anhelo de que fuera mexicano el mayor porcentaje de su capital.

joma61@hotmail.com

