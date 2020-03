La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 fr marzo.

– ¿Rentaremos otras 1,000 patrullas contra inseguridad ?

Jorge Marcelino alejo

Aun con las 1,000 patrullas que rentó el gobernador Miguel Barbosa, se advierte que no se aniquilará la inseguridad y violencia…

DIAS atrás surgió la conjetura, de que si una o dos patrullas hubieran estado realizando rondines en Santa Ana Xalmiminulco en aquel domingo de carnaval, al menos, podrían haber disuadido a los criminales que cegaron la vida de los tres universitarios y el conductor de Uber…

LOS hechos desataron la movilización estudiantil que parece crecer y prolongarse…

Y es en manifestaciones universitarias, donde se escucha el deseo estudiantil de participar tanto en demandas de soluciones y en exigir justicia, como en hacer propuestas que conlleven a políticas efectivas contra las lacras cotidianas, que son inseguridad pública y violencia…

EN ese sentido no sorprende la sugerencia. Tampoco está mal que lo hagan, al contrario – y más porque se unen jóvenes de educación media superior- habría que abrirles espacios tanto en el Gobierno Municipal, como Estatal y Federal… ¿POR qué no Escucharlos? …PUDIERA ser que tengan algo mejor que mil patrullas para afrontar la seguridad que va en aumento…TAL vez le pidan por favor al -otra vez- “nuevo Fiscal” que haga su trabajo, o le sugieran al Gobernador otra práctica que no sea cambiar funcionarios en Seguridad Pública…

Pudiera ser que apoyados con la tecnología de punta y con lo que ve y siente su generación, propongan esas soluciones duraderas que no llegan y que se esperan de las autoridades…ESAS autoridades que se ganaron el voto porque aseguraron que tenían las soluciones a la inseguridad y violencia…

Si hablan los universitarios, a lo mejor se escuchan propuestas para destrabar otros problemas como el transporte público que ha resultado un fiasco, la prometida desprivatización del agua potable y el retiro de ambulantes del centro histórico… Y que propongan también, cómo ahorrar recursos humanos y económicos, porque si problemas como inseguridad y violencia no se resuelven, siguen costando mucho dinero de nuestros impuestos…

M E M O R A N D U M

AMPAROS

Si el Segundo Distrito Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, declaró inconstitucionales las tarifas del servicio de agua potable, no dude usted, carísimo lector, que más usuarios se animarán a presentar amparos en contra de los montos que les aplica Agua de Puebla… EL beneficio para los primeros 189 usuarios beneficiados, es que les devolverán los excedentes pagados, una vez que se realicen los ajustes correspondientes…

Si se puede, entonces que tome nota la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para ver cómo van los amparos que promueve en contra del re emplacamiento de unidades móviles decretado para este año…QUE a propósito, el plazo para hacerlo sin recargos, vence el 31 del mes en curso…

INNOVACION

CON el propósito de conectar a personas y organizaciones que pasaron del discurso a la acción, en innovación en la producción de carne de cerdo, Granjas Carroll de México lanzó convocatoria para participar en el “Premio a la Innovación Bernard Kéromnés”…SE busca visualizar la innovación como una de las mejores herramientas para competir en planos nacionales e internacionales… PODRAN participar expertos y estudiantes en ciencias de la carne y afines como ingeniería en alimentos, veterinaria y zootecnia, agronomía, nutrición…

SEGURO que muchos estaban esperando esta oportunidad…

joma61@hotmail.com

Compartir