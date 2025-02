La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (07:30 h)

Sheinbaum y Tanus Emplazan a Empresarios a Invertir

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de JUárez, 19 de febrero. Si surten efecto los mensajes de la Presidenta de México y de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla, estaríamos cerca de dar soluciones a problemas que se rezagan con el tiempo.

Es decir, si hay respuestas positivas, a nivel nacional las empresas privadas invertirán para producir petróleo, y a nivel Estatal, se reordenará y modernizará el transporte público, pues tanto a empresarios como a transportistas les dijeron: O invierten, o dejan el espacio para los que quieran y puedan invertir.

Veamos.

Al dirigirse a las empresas petroleras privadas, que obtuvieron contratos para extraer petróleo gracias a la Reforma Energética del 2013, y que no invirtieron, la presidenta Claudía Sheinbaum les lanzó el cuestionamiento: “¿Vas a invertir o no vas a invertir?” y si no vas a invertir pues regresa el pozo a la nación.

Previamente en la presentación del Plan de Trabajo de Pemex, la Presidenta afirmó que se revisarán los contratos porque los empresarios beneficiados “nunca invirtieron”, porque tenían el propósito de especular en la Bolsa de Valores. Y en consecuencia, la producción petrolera de empresas privadas solo representa el 6 % del total nacional.

En cuanto a Silvia Tanus como Secretaria de Movilidad y Transporte en Puebla, al exponer el Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público, precisó que con la revista vehicular para taxis y unidades masivas -que se inicia en abril- se actualizará la información de las concesiones a empresarios transportistas.

Tanus destacó que ahí se sabrá si los titulares de las concesiones viven o no. Si viven se va a platicar con ellos, porque muchos ya no quieren trabajar sus placas pues ya no pueden y porque son personas mayores. Ahí podrán ceder sus concesiones a quiénes inviertan y las trabajen, porque la modernización del trasporte seguirá adelante. Por supuesto, se les apoyará con financiamiento, condonación de multas y recargos y acceso a créditos en financieras que dispondrán de 250 millones de pesos.

Ahora bien, si la Presidenta de México y la Secretaria del Transporte en Puebla, no quitan el dedo del renglón en sus respectivos emplazamientos a invertir a los empresarios, se dará paso a nuevas formas para lograr la inversión en rubros que son detonantes económicos.

Y lo mejor será, que las empresas privadas que tienen concesiones le inviertan a la producción de petróleo, y que los poseedores de concesiones del transporte, también le metan dinero para acelerar la modernización del transporte público poblano.

M E M O R A N D U M

¿CALLADITOS?

Otro intento más de “ley mordaza” en Puebla, está a cargo del diputado Andrés Villegas del partido Morena. En su iniciativa de Ley de Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo en el Estado de Puebla, tiene como objeto, dice, promover, respetar, proteger y garantizar a las personas dedicadas al periodismo, el derecho a la libertad de expresión y a que desarrollen su ejercicio profesional con independencia y seguridad.

Hay que recordarle, que además de estar incluido en la Carta Magna, lograr la vigencia del Derecho a la Libertad de Expresión, les costó mucho a los próceres del periodismo en México. Y está garantizado por los Gobiernos en sus tres niveles, porque lo reiteran siempre que la ocasión lo amerita.

Entonces no hay lugar para que se contradiga el diputado de Morena, cuando plantea que los periodistas no deben indagar en la vida privada de los funcionarios públicos.

