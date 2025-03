Kristi Noem no se fue satisfecha luego de la reunión con Claudia Sheinbaum (19:00 h)

Estados Unidos, 28 de marzo. Trs reunión con Claudia Sheinbaum la secretaria del Department of Homeland Security Kristi Noem dijo que aún queda mucho para detener el flujo de drogas e indocumentados a Estados Unidos . Secretary Kristi Noem

@Sec_Noem

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and illegal immigrants into our country.

Our partnership will help make America and the Central American region safe again.

Traducción

Hoy me reuní con@Claudiashein para hablar sobre el papel de México en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México. El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados a nuestro país.

Nuestra alianza contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros.

