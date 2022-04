Ken Salazar acude a Palacio Nacional tras acusación de AMLO contra funcionarios de EU (16:37 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de abril. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara contra funcionarios estadounidenses.

El embajador ingresó minutos antes del mediodía a Palacio Nacional para una reunión con el mandatario mexicano.

Básicamente el Gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola del Tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, acusó.