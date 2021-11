Karol G sufre aparatosa caída durante concierto en Miami (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. La cantante de trap Karol G sufrió una aparatosa caída durante un concierto de su “Bichota Tour 2021” en Maimi, Florida.

El accidente ocurrió en el FTX Arena mientras usaba unas botas con plataforma desde lo alto de una escalera, y al dar un mal paso, la cantante rodó por los escalones hasta llegar al escenario. En seguida una de las bailarinas que la acompañaba acudió para auxiliarla.

Sin embargo, a Karol G le tomó unos segundos en reanimarse pero se reincorporó y continuó con el show. “Creo que se me partió la rodilla, me duele todo”, dijo momentos después, “quería que (el concierto) fuera perfecto”, agregó entre sollozos.

La reggaetonera interpretaba la canción “Ahora me llama” cuando cayó desde las escaleras. Este sábado compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le observa bajar los escalones de un avión en el aeropuerto de Puerto Rico con la siguiente leyenda: “De estas escaleras no me caí”.

Las próximas fechas contempladas en su “Bichota Tour 2021” en San Juan, Puerto Rico (27 y 27 de noviembre), Medellín Colombia (4 y 5 de diciembre) y Sugar Land, Texas (8 de diciembre).