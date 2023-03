Kalimba es acusado nuevamente de abuso sexual ahora por la cantante Melissa Galindo (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Kalimba nuevamente es señalado por abuso sexual, esta vez en contra de la cantante Melissa Galindo, quien la noche de este miércoles 15 de marzo contó su experiencia alado del integrante de OV7. La artista rompió el silencio y aseguró que el intérprete de “Duele” la tocó de forma indebida, además de que le hizo propuestas inadecuadas durante una reunión. La noticia ha empezado a estar en los principales titulares de los medios, ya que esta no es la primera vez que tiene una acusación como esta.

La ex concursante de “La Voz México” hizo un live en su cuenta de Instagram para denunciar públicamente el abuso por parte de Kalimba Marichal. La artista aseguró que conoció al cantante años antes de que fuera acusado de violación en 2010, y que después de ese incidente, cuando retomó su carrera y creó su propia disquera, la invitó en 2020 a ser parte de ella, por lo que accedió debido a que le prometió impulsarla en el mundo del espectáculo.

Melissa Galindo acusa a Kalimba de tocarla indebidamente

Galindo contó que la primera vez que el intérprete de “Se te olvidó” la acosó sexualmente fue cuando le abrió un concierto en Monterrey, Nuevo León. La artista narró que después del show tomaron algunos tragos junto a otros invitados y cuando se disponían a ir se a un antro, ella pidió que la llevaran a su hotel; en el traslado en la camioneta, el ex miembro de Onda Vaselina se sentó a su lado y mientras le platicaba los proyectos y empresarios que estaban muy emocionados con su presencia, el cantautor tocó sus partes íntimas.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano recorrió hacia arriba a mi vagina. La neta entré en shock, me cerré, pero no dije nada. Por que dije ‘Bueno capaz fue sin querer, para qué hago un lío ahorita, ni al caso, estoy con su gente, con su equipo y estoy desprotegida'”, relató Melissa, quien se veía visiblemente nerviosa al rebelar su caso y que afirmó que después de eso siguió trabajando bajo el sello de Kalimba.

En tanto, la artista explicó que después empezó a salir con un joven de su equipo de bailarines, por lo que el cantante de “Tocando fondo” no volvió a intentar a hacer un acercamiento. Sin embargo, cuando terminó con esta relación, el hermano de M’balia Marichal volvió a “manosearla” y en aquella ocasión le hizo una propuesta sexual, que al escucharla decidió salir del lugar en donde se encontraba.

Kalimba tocó las partes íntimas de Melissa Galindo, según las acusaciones de la cantante Foto: Especial

En la segunda ocasión que Kalimba la tocó, el artista y su manager fueron hasta su casa después de haber bebido alcohol, para evitar problemas Melissa aseguró que accedió a irse a otro lugar con el miembro de OV7 y sus amigos. No obstante, esa vez le agarró el seno y otra vez tocó sus partes íntimas con sus dedos. Galindo aseguró que se quería ir de la casa del intérprete, de 40 años, por lo que se retiró a una terraza en donde fue alcanzada por Marichal, quien le hizo propuestas sexuales.

“Me senté (en unas escaleras) a pedir un Uber, entonces viene (Kalimba) y me dice ‘quiero platicar muy seriamente contigo. Y mi primer pensamiento fue: se va a disculpar. Y me dijo ‘que ricos nos besamos tu y yo’ y le dije ‘¿cómo’? tu y yo nunca nos hemos besado’. (…) Me dijo ‘claro que sí en mi video'”, contó la cantante que había sido modelo para uno de sus clips musicales, sin embargo, negó que en aquel momento hubiera algo entre los dos.

“Le dije ‘la neta estas muy equivocado, cuando actuó no siento nada y en ese momento tú me invitaste a colaborar contigo como actriz, fui actriz no Melissa, yo nunca te he besado’. (Kalimba) me empezó a decir ‘vamos a arriba a una cogidita rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta'”, señaló Melissa Galindo, quien aseguró que después de esa día comenzó un proceso legal para terminar con el contrato que tenía con la disquera del intérprete y una de las razones por las que no había hablado de su caso.

El Heraldo de México

