Justifica Salomón Jara nepotismo en su gabinete, “tienen trayectoria política”, dice; director de Fonatur Huatulco implicado en el cartel del despojo (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de diciembre. El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz justificó el nepotismo de algunos funcionarios de su Gabinete quienes han nombrado familiares como asistentes y parte de su equipo de trabajo, “son personajes que tienen años de lucha y trayectoria política”, afirmó.

“Hay muchos compañeros y compañeras que tienen historia política, como es el caso de Bety Montoya quien ya fue presidenta municipal de Valle Nacional antes que su esposo, quién también tiene su historia, como es el caso también de Juanita Cruz y su esposo Pedro Silva, quien fue fundador del PRD, quienes tienen su trayectoria política, no es nepotismo”, aseguró.

“Aquí no solo se trata de tener a un familiar solo por una cuestión de familia y no tener una historia, no tener trabajo político, nosotros vamos a ser respetuoso de la historia política de cada quién y de lo que han hecho”, recalcó.

En el caso del cartel del despojo, el mandatario acusó a un funcionario federal de estar implicado en estos hechos en donde decenas de oaxaqueños fueron despojados de sus propiedades en donde están involucrados diversos notarios, autoridades y directores de dependencias como Catastro, RegistroPúblico del anterior gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

“Esto no se puede permitir, despojarle al dueño, propietario, o a una ancianita, a una familia su propiedad, que fue lo que ocurrió y se permitió, porque un gobierno debe estar atento de su estado y en el Gobierno, de lo que están haciendo los servidores y a veces en componenda con las notarías”, dijo.

Una vez que estos casos salieron a la luz pública, ahora resulta, dijo, un notario ya les está entregando los papeles a los dueños verdaderos, -mira me equivoqué, pero te los entrego, no quiero problemas-, porque saben que nosotros no vamos a permitir este tipo de actos de robo, de hurto a la gente, va ser aquí, en Huatulco, y en todas partes”, dijo el gobernador Jara Cruz.

El primer Mandatario denunció que el director de Fonatur de Huatulco, sin decir llamarlo por su nombre, está implicado en los casos de despojo y ser parte del cartel, “que me perdone pero tengo que hacerlo, el director de Fonatur Huatulco no es una persona muy respetable, tiene que ver también con ese tipo de actos y lo hago público porque no podemos quedarnos callados con todo lo que están investigando nuestros compañeros en sus responsabilidades”.

Señaló que este caso como muchos otros ya lo dará a conocer más adelante.

Por otro lado, con respecto a la venta de plazas y entrega de notarías notariales en los últimos días del gobierno de Alejandro Murat, mismo que calificó como la etapa más triste y más gris de Oaxaca, dijo que se está investigando porque no se cumplió con el acuerdo que hiciera con su antecesor de no entregar más plazas y Fiats, “también está el caso de la compra de insumos a sobreprecio en el Ieepo, no vamos a permitir que nos hayan engañado, por eso lo vamos a revisar en todas las secretarías del gobierno anterior, en la entrega-recepción fueron muy soberbios, muy prepotentes”.

Que quede claro, expresó, “vamos a revisar estos permisos (fiats) que se dieron indebidamente, y vamos a revisar los casos del cartel del despojo, no tengo ningún compromiso con el gobernador que se fue, no tengo padrinos, madrinas, ni con proveedores; venían de Puebla, de Jalisco, pero aguanté la presión, mi compromiso solo es con el pueblo, dijo”.

También mencionó les pidió a sus servidores revisar el caso del decreto 800 de la deuda pública mediante el cual se autorizaron tres mil 500 millones de pesos para obras, cómo se realizaron estas obras, cómo se licitaron, “porque en su momento Finanzas nos ocultó información, le he pedido a Sinfra que vaya físicamente a revisar las obras, que identifique y de qué manera se contrató, avance físico y financiero de estas obras, porque yo no voy a ser tapadera de nadie, no voy a permitir que le hayan robado al pueblo y que no haya justicia, yo dije que si nos entregaban bien la administración pública hasta monumento les íbamos a hacer y sino ya el pueblo va a decidir”.

De igual manera, recalcó que su gobierno será de diálogo, no de represión, sin embargo, su administración no permitirá chantajes de parte de las organizaciones y sindicatos hacia los oaxaqueños, a las organizaciones como Catem, CTM, Libertad, Catem Joven le informó que en su gobierno las reglas han cambiado, dijo que las constructoras estarán en la libertad de contratar a los trabajadores de algún sindicato para que lleve a cabo una obra, “ahora resulta, me enteré de que uno de los sindicatos andaba chantajeando, quieren poner hasta gerente y hasta choferes en una tienda, este tipo de acciones no lo vamos a permitir”, aseveró.

Luego de la fuga de amoniaco de una ducto en la comunidad de José María Morelos y Pavón, en la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec el pasado viernes, misma que aún no ha sido controlado, el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que en la zona labora personal de Pemex quienes tratarán de encapsular la parte del ducto afectado a causa de la corrosión.

Señaló que se han instalados dos albergues para brindar atención a los desplazados de sus viviendas con la participación de personal del Ejército Mexicano, la presidencia municipal, así como Protección Civil del Estado y la Secretaría de Salud.

Con respecto a la temporada vacacional de Navidad y Año Nuevo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC), Iván García, informó que se implementó un operativo para brindar seguridad en la integridad y patrimonio de los oaxaqueños y a los visitantes, los cuales estarán distribuidas en tres partes, la primeras para resguardar las celebraciones de las festividades de la Virgen de la Guadalupe del 11 al 14 de diciembre y la Soledad,del 16 al 19 de diciembre.

La noche de Rábanos el 23 de diciembre, periodo vacacional de diciembre del 17 al al 6 de enero y Reyes del 5 al 7 de enero, y en una segunda etapa, la seguridad en centro vacacionales de playa, centros turísticos, centros comerciales, artesanales y gastronómicos así como instituciones bancarias y terminales de autobús y por último en una tercera etapa, en carreteras, filtros de control provisionales así como resguardo de los relevos de autoridades municipales.

