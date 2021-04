!Justicia para Rodolfo Corazón! (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. La tarde de este miércoles, decenas de personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Vicefiscalía General de Justicia de Los Mochis, Sinaloa, para exigir justicia para Rodolfo Corazón, un perro que vivía en las calles de esas ciudad y que fue asesinado al parecer con un hacha por un hombre que presuntamente se desquitó porque mordió a su novia.

“No descansaremos hasta que se haga justicia que esos asesinos paguen por lo que hicieron. No nos quedaremos con los brazos cruzados escuchando puras promesas. Agradezco a las personas que fueron a la marcha y siguen siendo la voz de los que no pueden hablar, quiero pedir por favor a quienes no son de Los Mochis que compartan la foto de los asesinos, no descansaremos hasta encontrarlos”, se puede leer una página de Facebook que se hizo para dar a conocer el caso.

De acuerdo con la usuaria de Twitter @luzdenissev, Rodolfo Corazón vivía en las calles de la colonia Cedros, en donde era conocido por los comerciantes y habitantes de la zona, quienes aseguraron que su carácter era tranquilo por lo que lo alimentaban y hasta jugaban con él.

Una tarde un hombre, identificado como Juan Lugo Ocaranza en compañía de su novia, paseaban por esa colonia y la mujer supuestamente fue mordida por el can, por lo que @luzdenissev cuestiono cuál fue el motivo para que un perro de carácter amable haya reaccionado de esa forma.

Después de eso, Juan Lugo fue a buscar al perro y los atacó con un arma blanca, algunos testigos narraron que fue un hacha o quizá un machete.

“Hubo testigos, la escena fue tan traumática e impactante que nadie se atrevió a detenerlo por la furia con la que lo estaba haciendo y amenazaba a cualquiera que se le acercara, en ese momento no hubo nadie que tuviera el valor de ayudarlo.

“Todos podían jugar con Rodolfo, darle de comer, acariciarlo, y a ADRIANA la mordió, ¿Qué le habrá hecho para que Rodolfo reaccionara de esa manera? ¿Se habrá defendido de algo? Aún así, asesinarlo de una manera tan cruel, fría y cobarde no era la solución”.

Los denunciantes también compartieron que el presunto responsable se ha burlado del asesinato del perrito, ya que comparó el hecho con la película Machete.

