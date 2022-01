Julio César Chávez Jr. revele que tiene Covid-19: “no me dejan hablar con mis hijos” (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero. Los contagios por Covid-19 siguen en aumento, por lo que el gremio deportivo no se ha salvado de ello, pues en la mayoría de los deportes se han presentado contagios durante los últimos días. En el boxeo no fue la excepción, luego de que Julio César Chávez Jr. reveló que salió positivo.

Mediante un video difundido por la cuenta de Instagram Chamonic3, el pugilista mexicano reveló que se contagió de Covid-19, pese a que dos pruebas antes dio negativo. “Tengo todos los síntomas”, dijo Julio César Chávez Jr.

“Me dio Covid-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El Covid me la pela”, fueron las palabras de el hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

Pero eso no fue todo lo que Julio César Chávez Jr. contó, ya que también reveló que Frida, su ex pareja, no le permite hablar con sus hijos. “Ella no me ha hablado, no me contesta, le dice a mis hijos que no contesten la tablet”.

Es importante recordar que su padre, Julio César Chávez, también fue víctima del Covid-19, el cual venció hace apenas unas semanas, ahora le toca a su hijo, quien tiene síntomas, por lo que se prevé que ya esté bajo supervisión médica.

Publimetro

