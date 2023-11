Juez fija fianza de 20 mdp a detenido por incendio en INM (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. Lo que parecía ser una esperanza de obtener la libertad se convirtió en un obstáculo más para Juan Carlos Meza Cumplido, uno de los detenidos por el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), a quien se fijó una fianza de 20 millones de pesos para continuar su proceso fuera de prisión.

Aunque tanto la familia de Juan Carlos —quien era coordinador del Grupo Beta del INM cuando ocurrió el hecho, en marzo— y sus abogados alegan que él no tenía responsabilidad en la estación migratoria, fue detenido y vinculado a proceso desde hace ocho meses.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel Álvarez, del despacho Legal Estudio Jurídico y defensa del imputado, dijo que tras el tiempo transcurrido lograron que la medida cautelar fuera cambiada; sin embargo, para que Juan Carlos pueda llevar su proceso en libertad deberá pagar una fianza de 20 millones.

“El jueves 9 de noviembre se llevó a cabo una audiencia que se le llama revisión de medidas cautelares, a raíz de que un juez de amparo le ordenó a uno de Control que deje sin efectos la prisión preventiva oficiosa en virtud de que se declaró inconvencional”, dijo el abogado.

Según lo que explica Daniel Álvarez, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró sustentar razones para que el imputado continuara en prisión preventiva, las cuales iban desde riesgos a la víctima o personas involucradas en el proceso, que el imputado pueda obstaculizar el proceso y el peligro de sustracción o escape de la justicia.

Al no poder acreditar estas cuestiones fue que el juez dio paso a negar la prisión preventiva; sin embargo, fijó la medida cautelar de no salir del país, por lo cual se le entregó el pasaporte mexicano y visa a la FGR, se le estableció no acercarse al lugar de los hechos (la estación provisional) y una garantía económica de 20 millones de pesos.

Al respecto, el equipo legal considera que dicha garantía fue interpuesta para que no pudiera cumplirse, ya que el imputado lleva más de ocho meses sin laborar y sin percibir un sueldo.

“Esta garantía económica, al igual que todas las reglas de las medidas cautelares, se tienen que ver ciertos requisitos que contemplan la regla mexicana, nosotros creemos que no se cumplieron esas reglas, porque parte de lo que se establece para fijar una garantía económica es que exista la garantía de que mi representado pueda cumplirla. Se tiene que hacer un análisis de los ingresos económicos, aun teniendo en consideración que él tiene ocho meses sin recibir un salario”.

Ante este resultado, el abogado buscará llevar a cabo un recurso de impugnación, con la intención de modificar o disminuir el monto aplicado. “Si se nos hubiera fijado con base en las capacidades económicas de Juan Carlos, de medio millón o un millón, su familia haría lo posible para juntar entre todos esa cantidad de dinero”.

Hasta el pasado martes, los abogados analizaban el recurso más efectivo, ya sea la apelación o un amparo indirecto, para lograr la libertad del imputado.

¿Quién es Juan Carlos Meza Cumplido?

Juan Carlos Meza Cumplido era el coordinador del Grupo Beta del INM cuando ocurrió el siniestro en Ciudad Juárez.

Tanto su familia como compañeros de trabajo han alegado que sus funciones no estaban dentro de la estación migratoria, ya que las actividades que él realizaba se centraban en campo, es decir, en ayuda a los migrantes en el desierto, río, o donde fueran localizados.

Incluso por medio de las redes sociales se creó un grupo de información en el que se comparten fotografías del trabajo en campo y de apoyo realizado por Juan Carlos a los migrantes que llegaron en meses anteriores a esta frontera.

El Universal

