Juez de Tlaxiaco pretende dejar en libertad a hombre que atacó con hacha a mujer en Chalcatongo (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 25 de marzo. Guillermina López Jiménez, víctima Tentativa de Homicidio Calificado con Ventaja, denunció que el Juez, Rodolfo Jaziel Vásquez Santiago, del Juzgado del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con sede en Tlaxiaco, pretende liberar a su agresor Ángel C. J., quien la atacó con un hacha taquera, la tarde del 31 de mayo de 2011, en Progreso, Chalcatongo de Hidalgo.

“Agarró el hacha, lo único que hice fue cubrirme con el brazo izquierdo, tengo una cicatriz en el brazo izquierdo y otra en la mano. El primer golpe le iba dar en la cara, pero me cubrí con el brazo izquierdo, porque en el derecho tenían abrazando a mi bebe de tres meses. No pude defenderme, solo me cubrí la cara, me volvió a soltar otro, volví a meter la mano, tengo una cicatriz en la muñeca. De ahí me ayudó mi hermano, si no me hubiera matado esta persona”, relató.

Agregó que su agresor se fue para Estados Unidos de América, pero regresó después de 12 años, el 2 de diciembre de 2023 a buscarla, pero al no encontrarla agredió a la hija que engendraron, y de inmediato informó al personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien logró su detención el 8 de diciembre del citado mes y año, al contar con orden de aprehensión.

López Jiménez señaló que el hombre que intentó matarla se encuentra en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, pero el 21 de marzo el juez reclasificó el delito de Tentativa de Homicidio Calificado con Ventaja a Lesiones, argumentando que las pruebas presentadas no eran suficientes.

“Dijo que no era creíble, reclasificar el delito por lesiones nada más. Le dio una pena mínima de tres años. El juez dijo yo le estoy viendo la cara y no se ve que sea una persona mala, por lo tanto, va recibir la pena mínima de tres años, de ahí dijo le vamos a dar un beneficio va salir libre en cuanto el firme el acta de esa audiencia y pague una multa. El saldrá libre, y únicamente pasará a firmar mensualmente” detalló.

Por la determinación del juez, la víctima el 20 de marzo entregó un documento que fue recibido el mismo día, dirigido a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, para solicitar su intervención por la determinación del ministro.

“Yo veo que para obtener justicia debemos de tener dinero. Yo por eso pido justicia porque temo por mi vida. Yo creo que esta semana ya la liberarán, porque su sentencia ya está, dijo el juez que ya va salir. Yo no quiero formar parte de una lista más, si esta persona llegará a salir libre”, expresó.

Reveló que el agresor fue su expareja, que juntos procrearon tres hijos, que sufrió violencia física y psicológica en el tiempo que duró su relación, por ejemplo, cuando estaba embarazada de su tercer hijo la golpeó, y por consecuencia estuvo hospitalizada por 15 días.

