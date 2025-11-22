Juez de Miss Universo denuncia fraude en victoria de Fátima Bosch: “Es una falsa ganadora” (18:30 h)

Tailandia, 21 de noviembre. La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 sigue siendo noticia mundial. Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos. Apenas horas después de coronarse, Omar Harfouch, juez que renunció días antes del certamen, afirmó que la mexicana ganó mediante un supuesto fraude, y aseguró que él mismo lo anunció 24 horas antes del concurso.

La cuarta mexicana coronada en Miss Universo

La originaria de Tabasco hizo historia al convertirse en la cuarta mexicana en obtener la corona, superando a más de 120 participantes reunidas en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Mientras en México el triunfo ha sido celebrado, en varias partes del mundo intentan manchar su logro.

¿Quién es Omar Harfouch y por qué renunció?

Omar Harfouch, pianista franco-libanés, formaba parte del comité de selección, encargado de decidir qué participantes avanzaban de ronda y quién ganaba la corona.

Sin embargo, un par de días antes de la final renunció, alegando: irregularidades en el proceso

conflictos de interés que no quería “ser parte de esta farsa” El señalamiento tras la coronación

Horas después de que Fátima Bosch fuera elegida Miss Universo 2025, Harfouch publicó en sus redes sociales que él adelantó la coronación en una entrevista grabada para HBO, supuestamente porque todo estaba decidido por negocios familiares.

En su mensaje escribió:

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. (…) Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por #FatimaBosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’.”

Harfouch acompañó su publicación con imágenes de la entrevista que concedió al periodista Pat McGee, parte de un documental que se estrenará en mayo de 2026, y en el que —según él— predijo el resultado.

Las polémicas previas a Miss Universo

Antes del certamen, Fátima Bosch ya había sido objeto de críticas internacionales, especialmente por parte de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director nacional de Miss Universe Thailand, quien la llamó: “cabeza hueca” “tonta”

El motivo: no publicar suficiente contenido promocional de Tailandia.

Además, Itsaragrisil también había expresado rechazo hacia los supuestos vínculos entre Miss Universo y casas de apuestas de origen filipino, una actividad prohibida en el país sede.

Sin postura oficial… por ahora

Hasta el momento Fátima Bosch, Miss Universe Organizationy Miss Universo México no han fijado posición respecto a las acusaciones de Omar Harfouch sobre un presunto fraude en la elección de la ganadora.

