Jucopo no tiene facultades para destituir a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, afirma Rubén Moreira (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de julio. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no tiene la facultad de destituir al diputado Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población; el PRI determinó que él la encabezara, señaló el diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de este órgano de gobierno.

En declaraciones a la prensa, luego de participar en la primera reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-República de Cuba, aclaró que la Jucopo no tiene esas facultades, porque las comisiones se dividen a partir del número de las y los diputados que tiene cada fracción, y son los partidos quienes determinan quién las presiden.

“En nuestro caso decidimos que fuera él por su gran experiencia. No es la primera vez que él es presidente de esa comisión y, además, tiene una gran experiencia legislativa a nivel del Senado. Escogimos al mejor”, comentó el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Reiteró que, aunque sea solicitud del grupo mayoritario y sus aliados, no se puede destituir a Moreno Cárdenas.

“Es una decisión de cada partido y nosotros escogimos al mejor para esa comisión, porque tiene más experiencia, ha sido presidente de la misma y ha mostrado altura, ha convocado en varias ocasiones, ha sido respetuoso del cargo que tiene y el trabajo lo ha cumplido hasta donde le es posible”, apuntó

Manifestó que las y los diputados que integran la bancada del PRI respaldan a Alejandro Moreno, y las decisiones que tome.

“Además somos un bloque unido a la dirigencia de nuestro partido, no solamente lo digo aquí en la Cámara, sino en las determinaciones que tome el partido político”, agregó.

Sostuvo que la responsabilidad de que no avancen los trabajos de la Comisión no es culpa de quien la encabeza, porque “él ha cumplido y seguirá cumpliendo”, es de quienes no asisten a sesionar.

“Quiero ser muy claro, nosotros abonamos a que haya concordia en la Cámara; se vienen temas muy importantes. ‘Va por México’ ha dado un paso significativo y lo ponemos a consideración de Morena, estamos participando en el Parlamento, por nuestra parte no hay cerrazón; una, porque se nos paga, y segunda, porque queremos que avance México”, acotó.

En otro tema, el líder parlamentario compartió que durante la primera reunión del citado Grupo de Amistad, el cual preside, se presentó el programa de trabajo y se escuchó al embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, así como los planteamientos de las y los legisladores que lo conforman.

Además, dijo, se expresó la idea y convencimiento de que la amistad entre estos dos pueblos es de gran importancia.

Respecto del pronunciamiento sobre el bloqueo económico a Cuba, Moreira Valdez explicó que se suscribió a nombre de los integrantes del Grupo de Amistad no de la Cámara de Diputados.

En el documento, agregó, el grupo se manifiesta a favor de que “no haya barreras que dividan a los pueblos de América y del mundo”.

