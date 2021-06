Juan Carlos García Márquez será Presidente de Santa Lucía del Camino, aseguran (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. “Presidente, Presidente”, le gritaron a Juan Carlos García Márquez, candidato del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para presidente municipal de Santa Lucía del Camino, durante su cierre de campaña en donde demostró su fuerza en este importante municipio.

“¡Gracias! La Cuarta Transformación, llegará a Santa Lucía, porque vamos a ganar este 6 de junio”, agradeció el abanderado de Morena.

Poco más de las 18 horas, frente a la casa de campaña ubicada prolongación de Calicanto, en la colonia Bosque Sur, cientos de mujeres, hombres y familias completas iban llegando para mostrar el apoyo al “candidato joven y carismático”, dijo doña Leticia Martínez quien expresó que ella y toda su familia votaran por Morena y por Juan Carlos, porque trae los ideales del Presidente de México.

Acompañado de su familia e integrantes de su cabildo, García Márquez, mencionó que en 30 días de campaña, en sus recorridos en donde la lluvia, el sol, la guerra sucia y el desprestigio hacia su candidatura no fue impedimento para llegar a los hogares de los santalucenses para presentarles su proyecto de trabajo durante los próximos tres años al frente del Ayuntamiento, con un gobierno cercano a la gente para alcanzar el municipio que tanto han solicitado los ciudadanos.

El abanderado de Morena, manifestó que cumplirá cabalmente sus propuestas de campaña al llegar a la presidencia municipal, “Les cumpliré, porque ya merece Santa Lucía salir del abandono, ya basta de saqueos y malos manejos, porque necesitamos progreso, paz y un mejor lugar para vivir”.

En su discurso el joven aspirante a la silla municipal de Santa Lucía del Camino, uno de los municipios conurbados a la capital más importantes, manifestó, “Mi motivación son Ustedes, sus familias ya que antes de la campaña las y los conocí, caminamos juntos, conozco sus necesidades y ya en campaña durante estos 30 días de intenso trabajo recibí muchas muestras de cariño, que los responderé con trabajo, con resultados y con amor.

Señaló que Morena encabeza las preferencias en este importante municipio, “es por eso que es momento de defender el voto masivo de Morena, como ciudadanos nos corresponde decidir bien en las próximas elecciones del 6 de Junio”.

Ante más de 4 mil asistentes al cierre de campaña, García Márquez, resaltó que su partido MORENA, va solo, sin coalición; “En esta batalla, mis compañeros, mujeres y hombres con valores llegamos fuertes como equipo, como MORENA solos sin coalición”.

“Al gobierno actual y antecesores; los que mal gobiernan, los que mal gobernaron deberán de desistir; porque los principios rectores de mi partido son: No robar, no mentir y no traicionar, y éstos han hecho todo lo contrario, engañando a nuestro pueblo”, apuntó.

Finalmente, dijo, que el próximo 6 de Junio en que se define el futuro de Santa Lucía del Camino, pidió a los asistentes que sean activistas del voto y que hablen de sus propuestas a los demás ciudadanos para que acudan a votar, “para que así combatamos juntos la pobreza y la marginación y para que todas las propuestas de campaña se conviertan en un gobierno de resultados, juntos gobernaremos Santa Lucía del Camino”.

