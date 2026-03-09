Juan Carlos García Márquez logra aprobación histórica: Casi 60% de ciudadanos apoyan su trabajo (12:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 9 de marzo. La ciudadanía de Santa Lucía del Camino ha alzado la voz y ha dejado claro su apoyo al trabajo del Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez, quien tiene una aprobación histórico en este municipio.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Hersalcop, Juan Carlos García Márquez se colocaen segundo lugar de los Presidentes Municipales de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, con una aprobación ciudadana de 59.6%.

Este dato, demuestra que sí es posible un verdadero cambio en Santa Lucía del Camino, que cuando se trabaja con esfuerzo, compromiso y honestidad, la ciudadanía reconoce la transformación por la paz en el municipio, algo que ha sido prioritario para Juan Carlos García Márquez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir