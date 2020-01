Joven va a hospital para que lo operen por tumores y le “roban” un riñón (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. Un joven que acudió a un hospital para una operación para la extracción de dos tumores que tenía en la columna vertebral, denunció que en lugar de hacerle la cirugía correspondiente, le “robaron” uno de sus riñones.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Neuquén, Argentina, a un paciente de nombre Juan Gonzáles, quien acusó que ninguno de los tumores cancerígenos le fue extraído, y que cuenta con los documentos que comprueban que sus riñones estaban en buen estado y no tenían motivo para sacarlos.

“Se iba a sacar un tumor cancerígeno, alejado entre la columna y el riñón. Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón”, explica González a Telefé Noticias Neuquén.

El afectado Juan Gonzalez ya presentó una denuncia en una comisaría local contra el nosocomio, y exige que se le regrese su riñón, el cual fue sacado de su cuerpo sin su permiso.

El paciente señaló que en el hospital le explicaron que el motivo por el que le fue retirado el órgano fue porque molestaba para sacar los tumores, pero Juan insistió en que tiene los documentos que avalan el buen estado de sus riñones y que no eran un impedimento para poder realizar la cirugía correctamente.

Por su parte el hospital inició una investigación tras aceptar que por error le fue extraído el órgano.

“Fue un error, era una pieza quirúrgica que debía resguardarse y enviarse al laboratorio de Anatomía Patológica del hospital Castro y por un error grave de quienes manipulan las muestras, la muestra quedó descartada”, explicó el director de la institución, Víctor Noli.

Juan señala que debido a que no le retiraron los tumores ahora no puede trabajar y tiene que consumir el doble de medicamentos, pues el dolor que presenta es más intenso que antes de que le realizaran la operación.

La Razón

Relacionado

Compartir