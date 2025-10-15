Joven sale por la puerta falsa; se cuelga de un techo en Huajuapan (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de octubre. Un joven decidió terminar con su vida, al presuntamente c0lgarse con un pedazo de sábana del tubular de un techo, en la ciudad de Huajuapan de León.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde de ayer martes, en un domicilio de la calle Guerrero, de la colonia Buena Vista.

El reporte policial refiere que al domicilio acudieron elementos de la Policía Municipal, luego de recibir el reporte.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a E. A. A., de 64 años de edad, quien compartió que minutos antes había encontrado a su hijo colgado del tubular del techado que está en el patio, por lo que de inmediato cortó la sábana y lo bajó.

El joven fue encontrado recostado sobre una colchoneta, cubierto con una toalla; siendo paramédicos de Bomberos quienes, al tratar de valorar, dieron a conocer que se encontraba muerto.

El domicilio fue resguardado por los uniformados, hasta que se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes luego de diversas preguntas y demás diligencias, realizaron el levantamiento del cadáver.

Una vez que finalizaron, los agentes ordenaron que el cadáver fuera trasladado por una carroza de Funerales Cholula al anfiteatro municipal El Gólgota para la necropsia de ley.

El finado fue identificado como Emilio Alfonso. A. L., de 27 años de edad, quien vivía en el mismo domicilio donde decidió quitarse la vida.

